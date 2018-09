Herbstwind ist gut fürs Geschäft

Bei strahlendem Sonnenschein wehte am Sonntag ein frischer Herbstwind durch die Altstadtgassen, wirbelte die Blätter von den Bäumen und manche Informationsflyer von den Tischen. Es waren ideale Bedingungen für den zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr und schon kurz nach 13 Uhr wimmelte es in und vor den Läden. Waldseer und viele Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung waren gekommen, um in entspannter und ungezwungener Atmosphäre mit Freunden oder Familie zu bummeln und die Herbstwintergarderobe mit neuer Kleidung zu bestücken.

Dass es in den letzten Tagen etwas abgekühlt hat wurde von den Händlern allgemein begrüßt. Regina Kreuzer-Krause vom Handarbeitslädele war dankbar dafür, „denn so wurde den Leuten wieder bewusst, dass es auch noch einen Winter gibt und man vielleicht Sockenwolle kaufen könnte“. Auch Gabriele Schwarz vom gleichnamigen Modegeschäft war mit dem Herbstfeeling vor der Tür zufrieden und bestätigte, dass ihre Kunden bis weit aus dem Allgäu nach Waldsee gekommen sind. Vor ihrem Geschäft fand sich nicht nur die traditionell aufwändige und einheitliche Mottodekoaration der Geschäfte aus der Wurzacher Straße, sondern auch der eine oder andere Ehemann, der vor dem Geschäft geparkt wurde, während die Gattin nur mal „für ein paar Minuten“ hineinhuschte. Auch vor manchem Schuhgeschäft standen einsame Männer und harrten der Dinge.

Dass man es auch anders machen kann, bewies Ruben Giesin, der zusammen mit Gabi und Lea Bendel im Stiletto saß. „Beim Schuhkaufen bin ich gerne dabei, ich habe viel Geduld und bin unkompliziert“, erklärte er.

Gabi Bendel, aus Mühlhausen, ist bekennende Waldsee Einkäuferin. „Hier kriegt man einfach alles“, freute sie sich. Am Einkaufssonntag gefällt den beiden Damen der viele Trubel in den Geschäften, denn dann sei die Atmosphäre ungezwungener und man könne sich besser umschauen.

Ganz so entspannt wie bei den Dreien ging es am Stand der Turngemeinde Bad Waldsee auf der Hochstatt nicht zu. Christof Rauhut, Sportvorstand im Verein, wollte mit der Präsenz am verkaufsoffenen Sonntag auf die vielfältigen Angebote der Turngemeinde hinweisen. Spielerische Mitmachaktionen wie der Tischtennishindernislauf oder sportlich mit der Plank-Challenge (Unterarmstütze über möglichst lange Zeit) gelang dieses Ziel. Auch Miriam Weiss vom Waldsee Golf Ressort war mit großer Mannschaft und technischen Equipement in der Hauptstraße präsent. „Da unser Unternehmen weit vor den Stadttoren ist, wollen wir hier im Zentrum einmal unsere Angebote präsentieren“, erklärte sie. So konnten Interessierte auf einem kleinen „Putting Green“ selber den Golfschläger schwingen und der Head Greenkeeper Stefan Andre erklärte den Fuhrpark und die Techniken für das perfekte Grün.

Dass dieses Jahr der Künstlermarkt nicht stattfand, hat sich auf die Besuchermassen zwar nicht ausgewirkt, wurde aber von Besucherin Regina Kreuzer-Krause genauso bedauert wie von Lisa Geiger. „Es ist ein Alleinstellungsmerkmal des Waldseer Einkaufssonntags, das nun fehlt“, bedauerte Geiger. Was aber auch dieses Jahr wieder Bestand hatte, sind die Musiker die an verschiedenen Plätzen zum Innehalten und Zuhören einluden. Auf dem Rathausplatz war es die Zigan Swing Combo, in der Wurzacher Straße spielte der Singer-Songwriter Gianluca auf und mehrere Drehorgelmänner und -frauen zogen durch die Innenstadt. Premiere beim Einkaufssonntag hatte der Weltladen Bad Waldsee, der erstmals an einem Sonntag die Pforten öffnete (die SZ berichtete im Vorfeld). Ladenleiterin Monika Bohnert zeigte sich von der sehr guten Resonanz begeistert „Unsere Erwartungen sind übertroffen worden.“