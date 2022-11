Herbstprüfung 2022 auf dem Hundeplatz in Reute

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf ihrem Hundeplatz in Reute führten die Freunde der Boxerhunde Reute am 5. und 6. November ihre Herbstprüfung 2022 mit internationalen Teilnehmern durch. Von den 15 Teilnehmern kamen zwei Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer aus der Schweiz, ein Teilnehmer aus Maribor in Slowenien. Erstmals auf unserm Hundeplatz nahm der Leistungsrichter Peter Mohnlein aus Hersbruck die Prüfungen ab. Vier Teilnehmer haben den Test für den Sachkundenachweis bestanden. Der Sachkundenachweis ist Voraussetzung für die Teilnahme an einer Begleithundeprüfung. Zur Begleithundeprüfung – gerne auch Hundeführerschein genannt – waren sieben Hunde gemeldet; alle haben diese Prüfung bestanden. Die Begleithundeprüfung ist für jeden Hundebesitzer mit einem jungen Hund ein Muss. Die Vorbereitung auf diese Prüfung – sie dauert rund ein Jahr – ist eine Hilfe für Hundeführer und Hund, um sich im Alltagsleben zurecht zu finden. Geprüft wird die Unterordnung, bei der die Hunde auf dem Platz einen Parcours, eng beim Hundeführer, mit verschiedenen Gehorsamsübungen absolvieren müssen. Im anschließenden Verkehrsteil haben Hund und Hundehalter zu zeigen, dass sie sich in der Öffentlichkeit bewegen können und keine Belästigung für ihre Mitmenschen sind.

Eine Domäne bei den Prüfungen auf unserem Hundeplatz sind die Prüfungen im Fährten; acht Fährtenprüfungen wurden erfolgreich abgelegt. Auf der Fährte sind die Nasen der vierbeinigen Freunde gefragt. Es gilt in einer, einige Stunden vorher gelegten, Fährte mehrere Gegenstände zu finden und dem Hundeführer anzuzeigen. In der IFH1-Fährte gab es eine sehr gute Wertung. In der schwierigeren IFH2-Fährte wurden zwei sehr gute und zwei vorzügliche Wertungen geschafft. Für eine vorzüglich Wertung müssen mindesten 96 von 100 möglichen Punkten erreicht werden. Die beste Prüfung mit 99 Punkten erreichte Daniel Theurer mit dem Boxerrüden Julos-Zorn von Heliopolis.

Es war, trotz nicht immer idealen Wetters – mehrere Prüflinge mussten am Samstag im Regen antreten – eine gelungene Veranstaltung mit interessantem Erfahrungsaustausch unter den Anwesenden.