Herbstfest mit Modenschau im Wohnpark am Schloss

Ein Herbstfest mit Modenschau kündigt sich am Freitag, 20. September, im Wohnpark am Schloss in Bad Waldsee an. Beginn ist um 14.30 Uhr im Foyer, teilt die St.-Elisabeth-Stiftung mit. Alla Hanft von der Boutique „Mode-Ecke“ stellt dabei die neue Herbst- und Winterkollektion 2019 für Damen vor. Präsentiert wird sie auf dem Laufsteg von den ehrenamtlichen Helfern, Mitarbeitern und Bewohnern. Udo Meier-Böhme sorgt für die musikalische Unterhaltung. Passend zur Jahreszeit dürfen sich die Besucher auf Suser und Zwiebelkuchen sowie Kaffee und Kuchen freuen, heißt es abschließend. Foto: St.-Elisabeth-Stiftung