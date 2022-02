Herbe Niederlage für Bad Waldsees Volleyballerinnen

Das klare Spielergebnis täuscht etwas über die tatsächlichen Abläufe. Die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee hielten in der Oberliga bei der TSG Backnang nicht nur konsequent dagegen, den Gästen gelang es zumindest im ersten und dritten Satz auch, das Spiel wenigstens phasenweise zu bestimmen. Allerdings reichte das nicht – nicht für einen Auswärtssieg und nicht einmal für einen Satzgewinn. Die TG unterlag in Backnang mit 0:3 (23:25, 19:25, 22:25).

Die fehlende Konstanz der Bad Waldseer Mannschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Spiele dieser Oberligasaison. Wenigstens waren im Vergleich zum Hinspiel deutliche Fortschritte bei den TG-Volleyballerinnen erkennbar. Mitte Dezember war Bad Waldsee zu Hause bei der 0:3-Niederlage gegen die TSG Backnang nahezu komplett chancenlos.

Am vergangenen Samstagabend gelang der TG der Einstieg ins Spiel mit einem kleinen Vorsprung, ausgelöst von einer engagierten und überlegten Defensive. Abwehr und Annahme der Backnanger Angriffe und Aufschläge klappten bei den TG-Spielerinnen, wenngleich sich die Gastgeberinnen im Laufe des Spielabschnitts mehr und mehr heranarbeiten konnten. Gegen Ende des Satzes zeigte die Erfolgsquote der TG im Angriff steil nach unten. Der Satzendstand von 25:23 für die TSG Backnang klingt knapp, gab auch nicht das wahre Geschehen wieder und verunsicherte die Bad Waldseer Mannschaft zusehends.

Diese Verunsicherung setzte sich im zweiten Satz fort. Die Fehler bei der TG häuften sich und der Rückstand wurde immer deutlicher. Doch auch das Backnanger Team konnte sich keine dauernde Überlegenheit erarbeiten, was die Bad Waldseerinnen zwischenzeitlich etwas näher heranbrachte. Es war zu spüren, dass das Bestreben der TG-Volleyballerinnen, das eigene Spiel zu finden, sich nicht dauernd in die Defensive drücken zu lassen, langsam Früchte trug. Bis zum Ende des zweiten Durchgangs. Noch einmal fiel das Team in alte Fehler zurück und musste den zweiten Satz letztlich eher deutlich mit 19:25 abgeben.

Der Start in den dritten Durchgang war aus Sicht der TG-Frauen unglücklich. Der schnelle 0:4-Rückstand führte zu einer Auszeit, in der wohl die passenden Worte fielen. Jedenfalls zeigte sich die Mannschaft danach von ihrer kampfbereiten Seite, was zur Führung in der Satzmitte führte. Einen kleinen Vorsprung hielten die Bad Waldseerinnen bis zum Stand von 22:20. Dann – siehe roter Faden – sah sich die TG aber nicht mehr in der Lage, dem Endspurt der TSG-Spielerinnen die nötige Power entgegenzuhalten. Das 22:25-Satzergebnis besiegelte eine herbe Niederlage, aus der die Bad Waldseer Mannschaft aber für den restlichen Verlauf dieser Saison einiges lernen kann.