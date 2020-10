Herbe Niederlage für Bad Waldsees Volleyballer

Die Volleyballer der TG Bad Waldsee haben in der Regionalliga eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim Aufsteiger SG BEG United verlor Bad Waldsee klar mit 0:3 (21:25, 27:29, 21:25).

Die Breisacher waren vor zwei Jahren aus der Regionalliga abgestiegen, hatten aber in der vergangenen Saison den Wiederaufstieg geschafft. Im ersten Spiel der Saison hatten sie schon gegen den Mitaufsteiger Ellwangen klar gewonnen. Trotzdem waren die Spieler der TG Bad Waldsee positiv gestimmt nach Breisach gefahren – schließlich hatten sie dort bislang alle Begegnungen gewonnen.

Dass sich die Kräfteverhältnisse aber in diesem Jahr verändert haben, zeigte sich von Anfang an. Schnell lag die TG mit 6:10 hinten. Auch eine Auszeit von Trainerin Evi Müllerschön beim 12:17 brachte keine Verbesserung. Mit 25:21 ging der erste Satz an die SG BEG United. Wesentlich wacher war die TG im zweiten Satz. Von Anfang an führten die Oberschwaben und hatten beim Stand von 24:21 drei Satzbälle. Nach einer Breisacher Auszeit holten die Gastgeber aber auf und gewannen den spannenden Satz schließlich mit 29:27. Mit acht Aufschlagfehlern hatte sich Bad Waldsee das Leben aber auch selbst schwer gemacht.

Im dritten Satz konnten die TG dem Schwung der Breisacher nicht mehr viel entgegensetzen. Einsatzwille, Kampfgeist und mannschaftliches Gefüge, sonst Stärken, die die Mannschaft auszeichnen, wurden schmerzlich vermisst. Die TG-Spieler waren sichtlich frustriert und verloren den dritten Durchgang relativ kampflos 21:25. „Gratulation an unsere Gegner. Sie haben verdient gewonnen. Man hat genau gemerkt, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie waren perfekt auf unser Spiel eingestellt und haben unseren Stärken immer die richtige Antwort entgegengesetzt“, sagte Müllerschön. „Gleichzeitig hat man gemerkt, dass bei uns noch Sand im mannschaftlichen Gesamtgefüge ist. Natürlich muss sich die Mannschaft bedingt durch Zugänge und Verletzungen neu finden. Aber es sind Fehler passiert, die sich damit kaum erklären lassen. Das einzig Positive ist, dass wir genau gesehen haben, an was wir arbeiten müssen.“

Auch wenn die TG Bad Waldsee nach zwei Spielen erst einen Punkt geholt hat, bleibt die Zielsetzung hoch. „Wir wollen nach wie vor am Ende der Saison um die vorderen Tabellenplätze mitspielen“, meinte Müllerschön.