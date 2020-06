Henne ist nun offiziell Bad Waldseer

Seit dem Pfingstwochenende wohnt Bürgermeister Matthias Henne mit seiner Frau und seinen Kindern in Bad Waldsee. Am Dienstag hat die Familie im neuen städtischen Bürgerbüro in der Hauptstraße ihren Wohnsitz angemeldet. Somit sind die Hennes nun auch ganz offiziell Bürger der Stadt – wenn auch die letzten Kisten noch nicht ausgepackt sind. Ausgestattet mit der Neubürgermappe freut sich die Familie nun, Teil der Stadt zu sein, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Gleichzeitig nutzten er und die Erste Beigeordnete, Monika Ludy, die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten des Bürgerbüros zu besichtigen. Beide waren laut Mitteilung begeistert davon, was aus den vormaligen Garagen entstanden ist. „Das ist wirklich ein Schmuckkästchen“, wird der Bürgermeister zitiert.

Matthias Henne, Monika Ludy und das Team des Bürgerbüros freuen sich zudem, dass die städtische Einrichtung seit vergangener Woche wieder zu den regulären Zeiten und ohne zwingende Terminvereinbarung geöffnet ist. Das Team steht somit bei allen Fragen und Anliegen wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Auch die Leiterin des Bürgerbüros, Kathrin Schmid, sowie die zuständige Fachbereichsleiterin Margit Geiger und das gesamte Mitarbeiterteam sind von den neuen Räumlichkeiten begeistert. „Hier herrscht eine richtige Wohlfühl-Atmosphäre und kein ‚Behörden-Style‘. Wir freuen uns jeden Tag, hier arbeiten zu dürfen“, sagte Schmid.

Eine besondere Neuheit ist die so genannte Aufrufanlage. Beim Betreten des Bürgerbüros ziehen die Kunden jetzt eine Nummer und können im Wartebereich Platz nehmen, bis ihre Nummer an der Anzeigentafel erschient. Hierbei wird auch gleich der bereitstehende Beratungsplatz angezeigt.

Seit kurzem gibt es außerdem die Möglichkeit, per Internet einen Termin im Bürgerbüro zu reservieren. Man erhält seine Wartenummer dann per E-Mail. Aufgerufen wird man ebenfalls über die Anzeigetafel. Zu finden ist die Online-Terminvereinbarung auf www.bad-waldsee.de