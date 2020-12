Henne: „Bitte bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause!“

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in ganz Deutschland, aber auch im Landkreis Ravensburg und in Bad Waldsee angestiegen. Damit die Ausbreitung nicht noch stärker zunimmt und unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, richtet sich Bürgermeister Matthias Henne mit folgenden Worten an die Bürger.

„Mittlerweile sind nicht nur die öffentlichen Einrichtungen sowie die Restaurants, Bars und Cafés geschlossen, sondern nun auch wieder alle Schulen und Kindergärten sowie unsere Einzelhandelsgeschäfte. Doch dieser erneute harte Lockdown war leider nötig, um hoffentlich die jetzt steigenden Zahlen wieder zu senken. Für alle ist das, was wir gerade erleben, eine schwierige Zeit mit vielen Fragen und sicherlich auch vielen Sorgen und Ängsten – gerade jetzt in der Weihnachtszeit“, sagt Henne. Die Corona-Pandemie sei eine große Bewährungsprobe für alle. Er sei aber zuversichtlich, dass alle diese Herausforderung gemeinsam meistern werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe es treffend ausgedrückt: „Ich bin ganz sicher, die Pandemie wird uns die Zukunft nicht rauben, wir werden diese Krise überwinden. Es muss gelingen. Es wird gelingen.“

Vor besonders großen Herausforderungen stehen laut Henne derzeit die Pflege- und Rehaeinrichtungen, Krankenhäuser und Arztpraxen. „Deshalb möchte ich auch all denen, die dort tätig sind, sowie den in Spital und Kloster eingesetzten Bundeswehrsoldaten von ganzem Herzen für ihren Einsatz und das Durchhalten – oft über die Belastungsgrenzen hinaus – danken. Gleiches gilt natürlich für alle, die die Infrastruktur aufrecht erhalten. Nicht zu vergessen auch die Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung. Sie alle stehen in dieser schwierigen Zeit zusammen und sorgen dafür, dass die Stadtverwaltung mit ihren vielfältigen Aufgaben weiter funktioniert.“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch weiterhin per Telefon oder per E-Mail für Anliegen erreichbar. Persönliche Termine können vereinbart werden. Bei Fragen rund um die Pandemie ist die städtische Corona-Hotline unter der Telefonnummer 07524 / 944500 oder per E-Mail an corona@bad-waldsee.de erreichbar. Henne: „Zögern Sie nicht und rufen Sie bei allen Fragen, Sorgen und Nöten an. Wir versuchen zu helfen und sind für Sie da. Es ist schön, zu sehen und zu erleben, wie Bad Waldsee zusammenhält!“