Helmut Degenkolb zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Die Jahreshauptversammlung des Männerchors Haisterkirch am Freitagabend des 23. Juli fand in ungewohntem Rahmen statt. Erstmals wurde die JHV in der Gemeindehalle abgehalten, erstmals dazu im Sommer und das in der Rekordzeit von einer Stunde. All diese Veränderungen hängen mit der Corona-Krise zusammen, die auch das Chorleben ungewohnt veränderte und lähmte.

Im vergangenen Jahr hatte der Männerchor das Glück, dass am 8. März die Generalversammlung für das Berichtsjahr 2019 noch durchgeführt werden konnte. Den anderen hiesigen Vereinen war dieses Glück nicht mehr beschieden.

Der 1. Vorsitzende Siegfried Merk freute sich darüber, dass die aktive Sängerschar gut vertreten war und er neben der Ortsvorsteherin Rosa Eisele auch den MCH-Ehrendirigenten Barny Bitterwolf, den Ehrenvorsitzenden Erwin Kübler und von den befreundeten hiesigen Vereinen Hermine Maucher (Musikverein) sowie Roland Braig (Sportverein) begrüßen durfte.

Eine der Kernaussagen aus dem Tätigkeitsbericht von Siegfried Merk lautete: „Als wir letztes Jahr Anfang März unsere Generalversammlung abhielten, schien die Welt in Haisterkirch noch in Ordnung. Kurz danach wurde das gemeinsame Singen, das bislang stets als gesund für Leib und Seele gepriesen wurde, als höchst riskante Virenschleuder enttarnt. Wir hatten keine Chance mehr irgendetwas zu machen.“

Als besonders erfreulich bezeichnete Siegfried Merk den derzeitigen Mitgliederstand. Zu- und Abgänge wurden ausgeglichen. Stand derzeitig: 186 Mitglieder, davon 45 aktive Sänger und 121 passive Mitglieder.

Besonders hob er das musikalische Engagement von Chorleiterin Katrin Reichle hervor. Ihre Arbeit trug und trägt vielfach Früchte und gibt dem Chor beste Perspektiven und Rückhalt auch für die weitere, noch ungewisse Zukunft. Der Finanzchef des Männerchors Rafael Grabherr umriss in seinem Jahresrückblick die gesamte Haushaltsentwicklung recht ausführlich. Grabherr merkte an, dass das vergangene Haushaltsjahr mit einem Plus von 1569,16 Euro abgeschlossen werden konnte. Einen wesentlichen Beitrag dazu hatte die Corona-Hilfe des Chorverbands in Höhe von 1135,00 Euro geleistet.

Kassenprüfer Werner Hirsch bescheinigte Raffael Grabherr eine gute, übersichtliche und korrekte Kassenführung. Dieser erntete viel Beifall, vor allem auch für seine Zusage, dieses wichtige Amt nochmals für zwei Jahre weiterzuführen.

Katrin Reichle ließ in ihrem Rückblick erkennen, dass sie die stets harmonische, gedeihliche Zusammenarbeit mit der gesamten Vorstandschaft und den Sängern sehr schätze.