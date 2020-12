Der Helferkreis Reute-Gaisbeuren hat vor Weihnachten Einkaufsgutscheine an geflüchtete Mitbürger verteilt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Helferkreises hervor.

Auf einem Begleitschreiben war in Deutsch und Arabisch zu lesen: „In vielen Kulturen der Welt ist es üblich, zu Weihnachten mit einem Geschenk Freude zu bereiten. Mit dieser Geste sind auch unsere Gedanken bei Ihnen“. Je nach Kinderzahl der Familien ging der Wert der Gutscheine von 20 Euro bis 50 Euro. Der Helferkreis Reute-Gaisbeuren kaufte Gutscheine für 37 Alleinlebende, zwei Ehepaare und 14 Familien mit ein bis sechs Kindern. Die Intergrationsmanagerinnen Jutta Braun und Julia Schmitt verteilten dann die Gutscheine persönlich in den von ihnen betreuten Einrichtungen. Zusätzlich kamen noch 16 Familien, die in Bad Waldsee bereits in einer eigenen Wohnung leben in den Genuss der Gutscheine, die vom Helferkreis ausgeteilt wurden.