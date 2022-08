Helfer fürs Kräuterbüschel binden gesucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Obst- und Gartenbauverein Reute-Gaisbeuren bindet wieder zu Mariä Himmelfahrt die traditionellen Kräuterbüschel. Diese werden am Sonntag, 14. August, im Gottesdienst in Reute geweiht und anschließend an die Kirchgänger verteilt.

Interessierte, die beim Binden der Büschel helfen möchten, können am Freitag, 12. August, ab 16 Uhr in den Garten von Ausschussmitglied Maria Rundel, St. Martinweg 27 in Gaisbeuren kommen und sich an der Tradition beteiligen. Mitzubringen sind eine kleine Gartenschere und wer hat, Kräuter aus dem eigenen Garten. Darüber hinaus werden Kräuterspenden gerne angenommen.

Neben der Tradition des Kräuterbüschel Binden wurden in der Mitgliederversammlung vor Kurzem auch die anderen Aktivitäten des Obst- und Gartenbauvereins Reute-Gaisbeuren aufgeführt. Sowohl Ortsvorsteher Armin Strobel, wie auch der Bezirksvorsitzende Franz Bendel lobten den aktiven Verein und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Mit Vorher/Nachher-Bildern der Verkehrsinseln und Blumenbeete wurde die Tätigkeit des Vereins eindrucksvoll demonstriert, heißt es in einem Bericht des Vereins. Nach den Berichten der Vorsitzenden, der Schriftführerin und der Kassierin konnte Franz Bendel die Entlastung der Vorstandschaft vornehmen. Ein Ausblick auf die Vorhaben in den nächsten Monaten, sowie ein Exkurs der Gemeindemitarbeiterin Stefanie Schnez zu den neu angelegten Blumenwiesen und verschönernden Maßnahmen der Gemeinde rundeten die Versammlung ab.