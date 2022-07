Heiße Temperaturen beim Familiensonntag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Familiensonntag beim diesjährigen Burggrabenfest begann mit einem Frühschoppen mit der Kapelle „Polkakaiser“. Nachdem es schnell wärmer wurde im Burghof waren dann auch schnell die Plätze unter den schattenspendenden Bäumen belegt. Viele Besucher ließen sich auch von der Hitze nicht abschrecken, da sie sich bereits auf das leckere Mittagessen mit den vielen selbstgemachten Salaten freuten. Die Musiker von Polkakaiser unterhielten hierbei mit einem abwechslungsreichen Programm mit vielen bekannten Polkas.

Am Nachmittag begeisterte die vereinseigene Jugendkapelle unter der Leitung von Daniel Schmid mit ihrem bunten Programm aus modernen Hits und Polkas. Der Musikernachwuchs konnte bereits am Freitagabend beim Vorspiel unter dem Motto „Jungmusikanten on Stage“ sein Können zeigen. Beim Auftritt am Familiensonntag präsentierten sie dann ihr gesamtes Repertoire. Verwöhnt wurden die Besucher vom liebevoll gebackenen Kuchenbuffet mit leckeren Torten und verschiedenen Käsekuchen.

Die kleinen Festbesucher konnten am Burgweiher bei den vielen Spielaktionen mitmachen, welche der Förderverein organisiert hatte. Kristina Hepp bastelte mit den Kids kleine Wutbälle. Die Kinder konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und lustige oder grimmige Gesellen gestalten.

Zum Abschluss des gelungenen Burggrabenfestes unterhielt eine kleine Besetzung des Musikvereins Michelwinnaden noch die Zuhörer, welche im Schatten noch ein kühles Getränk genossen. Da Dirigentin Karin Michele verhindert war, übernahm Klaus Preiß den Taktstock.

Trotz zwei Jahren Festpause hatten die Verantwortlichen des Musikvereins und die vielen Helfer noch nicht verlernt, wie man ein gelungenes Fest durchführt. Die Arbeitsdienste liefen harmonisch Hand in Hand und so konnte den Besuchern ein toller Aufenthalt über das gesamte Fest geboten werden.