Heinz Spähn feiert 80. Geburtstag

In der vergangenen Woche hat Heinz Spähn aus Bad Waldsee seinen 80. Geburtstag gefeiert. Im Namen der Stadt gratulierte ihm Johanna Hess und überreichte einen Geschenkkorb sowie eine Glückwunschkarte der Stadt. Der Jubilar wurde in Bad Schussenried geboren und wuchs dort mit zwölf weiteren Geschwistern auf. Die Eltern hatten ein kleines Baugeschäft. Mit neun Jahren kam Heinz Spähn als Hirtenbub nach Reichenbach und war dort während seiner Schulzeit bei einem Landwirt tätig. Nach der Schule machte er eine Lehre als Brauer und Mälzer in Bad Schussenried. Nach seiner Ausbildung trat er eine Arbeitsstelle in Bad Waldsee an. Er wechselte nach vielen Jahren zur Schlossparkklinik und war dort bis zu seiner Rente als Hausmeister beschäftigt. Seine Frau Heidi lernte er in Bad Waldsee kennen. 1965 heirateten sie. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder und sechs Enkel hervor. Besonders glücklich ist Heinz Spähn darüber, dass alle Kinder in der Nähe wohnen und dass er bald Uropa wird. Heinz Spähn ist Mitglied in verschiedenen Vereinen, etwa im Fischereiverein, im Gartenbauverein, im Narrenblub Achstein sowie seit 44 Jahren einem privaten Kegelverein. In seinem Eigenheim, das er 1964 zusammen mit seinen Schwiegereltern erbaut hat, widmet er sich leidenschaftlich und mit viel Liebe seinem großen und blühenden Garten. Er baut auch Gemüse selbst an, das er an seine Kinder verteilt. Bereits bei seiner Einfahrt ist eine üppige Blumenpracht zu sehen. Die Stecklinge hierfür zieht er ebenfalls selbst, wie er stolz erzählt. Heinz Spähn fühlt sich mit seiner Ehefrau in Bad Waldsee sehr wohl. Beide freuen sich auf weitere glückliche und zufriedene Jahre im Kreise ihrer Familie. Text/Foto: Johanna Hess