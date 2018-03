Heinz Rettich ist 80 geworden

Seinen 80. Geburtstag hat am vergangenen Freitag Heinz Rettich gefeiert. Die Fasnet liege dem Jubilar als ehemaligem Maskenträger sehr am Herzen, teilt die Stadt mit. Und so habe der Gratulant der Stadt, Alfred Maucher, einen rüstigen und vor allem fasnetsbegeisterten Mitbürger angetroffen, dem er die herzlichsten Glückwünsche der Stadt überbrachte.

Heinz Rettich war über 40 Jahre lang bei der Bahn als Monteur beschäftigt und durch seine berufliche Tätigkeit oft auswärts. Dennoch blieb und ist er ein Waldseer mit Leidenschaft und Liebe zu seiner Stadt. Den 80. Geburtstag feierte der Jubilar im Kreise der Familie und Angehörigen. Alfred Maucher wünschte ihm und auch seiner Frau noch viele schöne Jahre, vor allem aber auch weiterhin Spaß und Freude am Fasnetsbrauchtum.