Heinz Räubert (99) kommt seit 50 Jahren nach Waldsee

Einen größeren Waldsee-Fan kann man sich kaum vorstellen: Heinz Räubert aus Bielefeld wird am 23. September 100 Jahre alt und seit 1968 war er insgesamt 50 Mal in der Kurstadt. Kurz vor Ostern reiste der Pensionär wieder alleine mit der Bahn aus Westfalen an – aufgrund eines verspäteten Zuges dauerte seine Reise allerdings zehn Stunden statt der geplanten sechs. Drei Wochen lang ist der 99-Jährige zu Gast in der Vitalpension Maucher und für seine langjährige Treue wurde er von Bürgermeister und Kurgeschäftsführer mit einem Geschenk bedacht.

Mit dem Hören, Sehen und Gehen ist das bei hochbetagten Menschen so eine Sache. „Bis 95 ging das bei mir alles wunderbar und ich habe noch um den Stadtsee gehen können. Doch jetzt fehlt’s mir an der Luft“, bekennt Räubert mit einem Lächeln und fährt mit dem Fahrstuhl hinauf in das erste Obergeschoss des Rathauses. Im historischen Bürgermeisterzimmer empfangen ihn Roland Weinschenk und Walter Gschwind, die den Gast bereits von früheren Ehrungen kennen.

Eine vertraute Kaffeerunde also, bei der Räubert auf seine ersten Kuraufenthalte vor einem halben Jahrhundert zurückblickte. Damals sei Bad Waldsee noch ein kleines „Städtle“ gewesen. „Anfänglich kamen meine Frau und ich alle zwei Jahre zur offenen Badekur ins Maximilian- und Elisabethenbad, wo uns die Mooranwendungen so gut bekommen sind“, erinnert sich der Familienvater zurück. Als seine Frau 2000 verstarb, kehrte der Witwer fortan jedes Frühjahr und jeden Herbst zurück und tat sich mit Massagen, Moor und ausgedehnten Spaziergängen etwas Gutes.

Inzwischen sei sein Alltag zwar beschwerlicher geworden und er werde daheim von seiner Tochter unterstützt. „Aber wenn sie zu meiner ausgewanderten Enkeltochter reist, dann fahre ich in dieser Zeit nach Bad Waldsee – das ist besser als jede Kurzzeitpflege“, gibt der gelernte Werkzeugmacher seine humorvolle Lebensauffassung preis. Untergebracht und „bestens verpflegt“ werde er in der Vitalpension Maucher im Kurgebiet – früher war er Stammgast im benachbarten Haus Frank.

Im Gespräch mit dem Stadtoberhaupt und dem Kurgeschäftsführer kam vieles zur Sprache, was das lange Leben des Hochbetagten geprägt hat: von den schrecklichen Geschehnissen, die der 19-Jährige im Krieg erleben musste, über seinen Job als Busfahrer, der ihn in den 50er-Jahren von Berlin an den Bodensee führte, bis hin zu erfüllten Jahren mit Familie und im Beruf bei Telefunken.

Ein Thema treibt den leidenschaftlichen Bahnreisenden besonders um: die Deutsche Bahn und ihre Versäumnisse im Umgang mit den Kunden. „Für unsere Altersklasse wird es immer schwieriger, bei einem richtigen Menschen eine Fahrkarte zu kaufen. Überall stehen nur noch Automaten, da vergeht einem die Lust auf lange Bahnreisen“, bringt der Bahncard-Inhaber seinen diesbezüglichen Frust auf den Punkt. Am Waldseer Bahnhof soll immerhin ein DB-Videoreisezentrum errichtet werden, um Kunden den Ticketkauf zu erleichtern (SZ berichtete). „Mal sehen, ob ich dann im Herbst nochmals anreisen kann – ich hoffe es jedenfalls sehr“, so Räubert dazu abschließend.