Heimspiel für Bad Waldseer Volleyballer

Einen weiteren Doppelspieltag der Volleyball-Teams der TG Bad Waldsee können die Fans am Samstag erleben. Ab 15.30 Uhr treten die Oberliga-Frauen in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule gegen die TSG Backnang an, um 19 Uhr empfangen an gleicher Stelle die Regionalliga-Männer den TSV Ellwangen.

Die Frauen um Trainer Agron Jakupi halten - zwar mit einigen Punkten Abstand – immer noch Kontakt zur Sitze. Ganz anders die Lage in der Regionalligatabelle. Hier stehen die TG-Männer von Trainerin Evi Müllerschön fast schon mit dem Rücken zur Wand. Rang sieben ist trügerisch. Ein weiterer Misserfolg und das Team läge nur noch einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt. Es wäre für diese Mannschaft schon allein für die Moral dringend nötig, endlich wieder mal ein Erfolgserlebnis zu verbuchen.

Für Zuschauer und Spieler gelten die derzeit gültigen Corona-Vorgaben, also 2G plus.