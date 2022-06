Heimsieg der Herren 40 des TC Gaisbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei bestem Tenniswetter auf der Anlage des TC Gaisbeuren konnten sich die Spieler Thomas Eisele, Michael D’Ettore, Jens Stehle, Alexander Bösch, Jan Emele, Daniel Eberle und Rolf Kösler in spannenden Begegnungen letztlich doch deutlich gegen die Gastmannschaft aus Steinhausen Rottum durchsetzen. In den Einzelpartien gelang es der Heimmannschaft, ein 4:2 zu sichern und mit zwei weiteren Siegen aus den Doppelpartien feierte der TCG einen verdienten 6:3 Sieg. Das ist ein gutes Ergebnis für den Start in die neue Saison. Bereits am ersten Samstag im Juli steht das nächste Spiel auswärts in Altshausen an. Foto: Pressereferent/TCG