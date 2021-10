Heimatpfleger verabschieden Kreisarchivar Falk

Der Tag der Heimatpflege fand in diesem Jahr im „Museum im Kornhaus“ in Bad Waldsee satt. An der vom Kreisarchiv veranstalteten Tagung nahmen laut Pressemitteilung des Landratsamtes rund 50 Akteure aus der Heimatpflege der Region teil.

Zu Gast war der Leiter der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg, Shahab Sangestan. Er präsentierte in einem Vortrag die Arbeit der Landesstelle. Zudem wurden Kreisarchivar Reiner Falk durch Kulturbetriebsleiter Maximilian Eiden in den Ruhestand verabschiedet und sein Nachfolger Ulrich Kees vorgestellt.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Matthias Henne gaben drei Kurzführungen Einblicke in die Geschichte der Stadt Bad Waldsee. Hubert Leißle, Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins, führte durch die historische Altstadt, Ernst Langer, Ehrenvorsitzender des Vereins führte durch das Museum im Kornhaus und Stadtarchivar Michael T. Wild präsentierte das Stadtarchiv. Maximilian Eiden stellte schließlich die Aufgaben des Kulturbetriebs des Landkreises Ravensburg dar.

In seinem Vortrag beleuchtete Shahab Sangestan die Museumslandschaft in Baden-Württemberg, die Entstehung der Landesstelle sowie deren Unterstützungsmöglichkeiten und Grenzen. Darauf folgte ein Austausch im Plenum zu den Herausforderungen heutiger Museumsarbeit.

Claudia Lemmes, Forscherin an der Eberhard Karls Universität Tübingen, rundete die Tagung mit der Vorstellung des interdisziplinären DFG-Projekts zu „Auswirkungen mittelalterlicher bis frühneuzeitlicher Stadtentwicklung auf Gewässer am Beispiel von Bad Waldsee“ ab.

Der Tag der Heimatpflege findet alle zwei Jahre statt. Die Veranstaltung dient der produktiven Vernetzung der Heimatpfleger im Landkreis und der Diskussion aktueller Themen rund um die Lokal- und Regionalgeschichte.