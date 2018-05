Heilpflanzen, Gruselführung und Kunstfahrt

Die VHS Bad Waldsee bietet einige Kurse, Vorträge und Führungen an, zu denen noch anmeldungen möglich sind:

Mit 60 cool aussehen: Frisch aussehen und Attraktivität ausstrahlen: Teilnehmer wagen im Kurs etwas Neues. Materialkosten von sechs Euro werden im Kurs abgerechnet. Bitte mitbringen: Schreibzeug und Fotoapparat. Der Dozent ist Maskenbildner, Imageberater und Business Coach. Termin: Dienstag, 15. Mai, 14 Uhr. Treffpunkt: Schulzentrum Döchtbühl, Mensa/Mediathek. Kosten: 39 Euro.

Neuer Look: In diesem Kurs erfahren die Teilnehmer von einem Maskenbildner, Hairstylisten, Imageberater und Business Coach IHK, wie sich natürliche Schönheit durch Frisur, Haarfarbe, Make-up und Brille unterstreichen lässt. Materialkosten von sechs Euro werden im Kurs erhoben. Bitte mitbringen: Schreibzeug und Fotoapparat. Termin: Dienstag, 15. Mai, 18 Uhr. Treffpunkt: Schulzentrum Döchtbühl, Mensa/Mediathek. Kosten: 39 Euro.

Mietrecht: Wann liegt ein Mangel vor, und um wie viel kann die Miete dann gemindert werden? Wann kann der Mieter den Mangel selbst beheben? Wie muss eine Nebenkostenabrechnung aussehen? Wann droht mir als Mieter die Kündigung? Termin: Dienstag, 29. Mai, 18.30 Uhr. Treffpunkt: VHS. Kosten: zehn Euro.

Gruselige Waldseer Stadtführung: Geister, Gespenster, arme Seelen? Hat es in früheren Jahren auch in Waldsee gegeben. Bei dieser Stadtführung erfahren die Teilnehmer einiges zum Thema Aberglaube in alten Zeiten, wovor sich die Menschen gefürchtet und gegruselt haben und wie sie versucht haben, diese Übel abzuwehren. Der Rundgang endet mit einer Einkehr „Beim Josl“. Termin: Fr., 8. Juni, 19 Uhr. Treffpunkt Frauenbergkapelle. Kosten: 11 Euro.

„WELTbewusst“ – Wo kommen eigentlich unsere Südfrüchte her?: Eine Entdeckungsreise durch den globalisierten Obstmarkt. Südfrüchte stehen bei uns hoch im Kurs: Avocado, Bananen, Mango, Kiwi sind sehr beliebt und ergänzen den Speiseplan. Aber woher kommen sie, wie werden sie angebaut, wer macht den Preis, wer verdient daran? Bei einem Rundgang durch die Innenstadt erfahren die Teilnehmer mehr über die Hintergründe. Termin: Samstag, 9. Juni, 11 Uhr. Treffpunkt: Arkaden unter dem Rathaus Bad Waldsee. Kostenfrei.

Schätze aus der Natur – Heilkräuter: Botanische Exkursion. Bei einer gemütlichen Wanderung über blühende Wiesen und durch Mischwaldbereiche lernen die Teilnehmer mit dem Hobbybotaniker zahlreiche Wildpflanzen und Heilkräuter kennen und können diese bei der Exkursion auch sammeln. Bitte mitbringen: Korb und Messer (bei Sammelwunsch). Bildung von Fahrgemeinschaften. Samstag, 9. Juni, 14.30 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Golf- und Vitalpark Bad Waldsee. Kosten: 17 Euro.

Giacometti & Bacon: Kunstfahrt nach Basel. Die neue Ausstellung der Fondation Beyeler in Basel-Riehen widmet sich zwei Künstlern, deren Vision die figurative Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute stark beeinflusst: Alberto Giacometti und Francis Bacon. Nach einer Führung (13 bis 14.15 Uhr) bleibt bis zur Rückfahrt um 18.42 Uhr noch Zeit für einen Stadtbummel. In der Gebühr sind Bahn- und Tramfahrt, Eintritt und Führung enthalten. Der letzte Abmeldetag ist der 4. Juni. Termin: Samstag, 23. Juni, 7.50 Uhr. Treffpunkt: Bahnhof Aulendorf. Kosten: 65 Euro.

Der Klostergarten im Kloster Reute: Geführter Rundgang durch den Klostergarten der Franziskanerinnen im Kloster Reute/Bad Waldsee mit Duftpflanzen-Labyrinth und Kräutergarten. Die Führung findet bei jeder Witterung statt. Donnerstag, 28. Juni, 18 Uhr. Treffpunkt: Kloster Reute, Eingang Klostergarten. Kosten: sechs Euro.

Forschung erleben – Tagesfahrt nach Stuttgart: Einmal im Jahr öffnet die Universität Stuttgart ihre Labortüren und bietet Exponate, Vorlesungen, Experimente zum Anfassen und Mitmachen. Geboten werden auch Informationen zu Studiengängen sowie zur Aus- und Weiterbildung an der Universität. Bitte beachten: Der letzte Abmeldetag ist der 28. Juni. Termin: Samstag, 30. Juni, 9.45 Uhr. Treffpunkt: Bahnhof Aulendorf. Kosten: 15 Euro.