Hauswände in Bad Waldsee besprüht

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag und Dienstag drei unterschiedliche Hauswände in Bad Waldsee mit schwarzer Farbe besprüht. Hierdurch entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. In der Wurzacher Straße sowie an zwei Hauswänden in der Hauptstraße konnte folgender Schriftzug festgestellt werden: „YAGE 138“. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, zu informieren.