Haushalt steht auf der Tagesordnung

Über den städtischen Haushaltsplan sprechen die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) sowie des Verwaltungsausschusses (VA) in der kommenden Woche. Am Montag, 18. Januar, steht das umfassende Werk ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee auf der Tagesordnung. Am Dienstag, 19. Januar, wird ebenfalls um 18 Uhr im Haus am Stadtsee im Verwaltungsausschuss über den Haushalt gesprochen. Darüber hinaus geht es um die Kinder- und Jugendbeteiligung in Bad Waldsee. Melanie Bukowsky, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt, wird ihren Tätigkeitsbericht vorstellen.