Hausaufgabenhilfe mit Betreuung

In seinem Stützpunkt auf dem Döchtbühl bietet der Kinderschutzbund Bad Waldsee (KSB) auch im neuen Schuljahr 2018/19 eine Hausaufgabenhilfe mit individueller Betreuung und Elternkontakten an. Das Angebot richtet sich an Eltern von Grundschülern, die ihren Nachwuchs nicht oder nur tageweise in die schulische Betreuung geben.

In einer Pressemitteilung des Waldseer KSB heißt es weiter: Diese alternative Form der Betreuung ist mehr als Hilfe bei den Hausaufgaben. Geboten wird ein Rundum-Programm mit Spielen, gelegentlichem Basteln und – wo nötig – extra Sprachförderung. Außerdem gibt es einen kleinen Snack, in der Regel Obst.

Der Kinderschutzbund öffnet seine Räume auf dem Döchtbühl an vier Nachmittagen in der Woche: Dienstag bis Freitag, jeweils von 13 beziehungsweise 13.30 bis 16 Uhr. Am Montag ist nachmittags Unterricht. Der Kinderschutzbund ist bemüht, sein Angebot flexibel zu gestalten und Elternwünsche zu berücksichtigen. Eltern können ihre Sprösslinge also nach Bedarf für die Betreuung anmelden, beispielsweise an nur zwei Nachmittagen in der Woche.