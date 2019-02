Haus am Stadtsee: Tiefgarage ist seit Montag gesperrt

Seit Montag ist die Tiefgarage im Haus am Stadtsee wegen Sanierungsarbeiten gesperrt, schweres Baugerät wurde daher angeliefert. Die Bauarbeiten dauern nach Auskunft der Stadt Bad Waldsee bis Ende April. Ab 1. Mai soll die Garage wieder geöffnet sein. Wegen den Sanierungsarbeiten und dem entstehenden Baulärm hat von 18. Februar bis 10. März das gesamte Gebäude geschlossen; auch das Restaurant Scala hat in dieser Zeit zu (Betriebsferien). Wie die SZ berichtete, gibt die Stadt rund 410 000 Euro für die Sanierung aus. Grund dafür nach nur 15 Betriebsjahren: Einige Stahlbetonstützen und -bodenplatten sowie die Einfahrt sind laut Untersuchungen stark chloridbelastet. Die hohe Konzentration führt dazu, dass die Stahlbewehrung rostet und die Tragkraft im Laufe der Zeit schwindet. Daher wird der beschädigte Betonstahl ersetzt. Zuerst wird er mithilfe eines Wasserstrahlverfahrens abgetragen – das verursacht Lärm und dauert rund drei Wochen. Die Sperrung der Garage hat Auswirkungen auf den Parkplatz an der Hittisweiler Straße (Foto links). Ein Teil des Platzes ist nun den Autobesitzern vorbehalten, die in der Tiefgarage einen festen Stellplatz gemietet haben. Fotos: Karin Kiesel