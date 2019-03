Hauptversammlung endet mit Wahlabbruch

Der FV Bad Waldsee hat sich zur Hauptversammlung getroffen. Vorstand Sebastian Jans führte durch die Versammlung und sprach von einem turbulenten Jahr 2018. Dieses setzte sich auch auf der Versammlung fort, als sich bei den Neuwahlen für die zu vergebenden Ämter keine Ehrenamtlichen fanden. Notgedrungen brach Wahlleiter Fridolin Hänle die Neuwahl ab. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung müssen diese nun wiederholt werden. Sie findet am 12. April um 19 Uhr im Vereinsheim an der Lortzingstraße statt.

Zuvor berichteten die Ressortleiter von den Ereignissen des vergangenen Jahres. Spielleiter Aytekin Güzel übernahm den sportlichen Bereich der Ersten und Zweiten Mannschaft. Neben den abstiegsbedingten Herausforderungen zahlreicher Zu- und Abgänge musste zur Rückrunde auch ein Trainerwechsel verkraftet werden. Timo Sauter übernahm das Amt von Sascha Ebenhoch, der die Aufgabe aus privaten Gründen abgab.

Selina Ruoff berichtete von der Damenabteilung, die in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Reute unter dem neuen Trainer Patrick Lenuweit einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz zum Ende der Vorrunde verbucht habe. Am Aufstieg in die Regionalliga wird weiter gefeilt.

Für den Juniorenbereich wusste Wolfgang Achberger durchweg positives zu berichten. Insgesamt 130 Jugendspieler schnüren in sieben Altersklassen regelmäßig die Schuhe für den FV. Höhepunkt ist das alljährliche Jugendturnier, das heuer vom 28. bis 30. Juni stattfinden wird. Bei den Mädchen machen die D-Juniorinnen den größten Teil aus. Der größte Erfolg war der Sieg beim „Sie und Er Turnier“. Aber auch die C- und B-Mädchen stehen aktuell auf guten Tabellenplätzen.

Im Jahr des 100-jährigen Bestehens gab es zudem erfreulich viele Ehrungen für verdiente Mitglieder. Insgesamt wurde zwölf mal Bronze, elf mal Silber und 18 mal Gold verliehen. Das Vereinsheim wird mittlerweile von Aytekin und Ayan Güzel gemeinsam betrieben. Sie bieten via Sky auch Live-Fußball an. Des Weiteren wurde von Sebastian Jans über die Arbeiten an den Vereinsanlagen sowie von diversen Veranstaltungen berichtet. Mit oberster Priorität wird das Projekt „Kunstrasen“ verfolgt.

Die Kassenprüfer entlasteten den Kassier Florian Beddig und bescheinigten eine ordentliche Buchführung. Neben dem Kassier wurden von der Versammlung auch die beiden Vorstände, Thomas Bosch und Sebastian Jans sowie die weiteren Ressortleiter entlastet, bevor die Neuwahlen wegen Mangel an freiwilligen Kandidaten abgebrochen werden musste.