Hat der Integrationsbeauftragte eine Zukunft?

Die Stadt Bad Waldsee will die Stelle des Integrationsbeauftragten für mindestens drei weitere Jahre fortsetzen und nun neu ausschreiben. Das hat der Verwaltungsausschuss einstimmig befürwortet. Ob der derzeitige Amtsinhaber Ahmed Moussa die Stelle weiter bekleiden wird, ist offen. Bis Ende März läuft sein Vertrag noch.

Seit 1. April 2016 ist Moussa als Integrationsbeauftragter in Bad Waldsee tätig, sein Vertrag läuft zum 31. März aus. Die befristete Stelle ist an Fördermittel des Landes gekoppelt und diese Förderung läuft zeitgleich ab. Daher mussten sich die Stadtverantwortlichen mit der Zukunft dieses Arbeitsplatzes befassen. „Wir sehen die Notwendigkeit die Stelle auch in naher Zukunft zu behalten“, erklärte Bürgermeister Roland Weinschenk den Ausschussmitgliedern und erntete zustimmendes Kopfnicken.

Bernhard Schultes (FW) wollte in der anschließenden Debatte wissen, ob sich am Zuschnitt der Stelle etwas ändere und ob sich Moussa wieder darauf bewerben kann. „Bewerben kann sich jeder“, meinte Weinschenk. Der Zuschnitt solle sich an der Richtlinie des Sozialministeriums des Landes orientieren, wie die zuständige Fachbereichsleiterin Margit Geiger erläuterte. Derzeit gebe es aber nur einen Entwurf, mit dem Erlass könne frühestens im April gerechnet werden. Grundsätzlich ließ Geiger wissen, dass der Integrationsbeauftragte für die Vernetzung aller Akteure verantwortlich ist und nicht für Einzellfallmaßnahmen – die individuelle Betreuung von Asylbewerbern sei Aufgabe der städtischen Integrationsmanager.

Aus Erfahrung ihrer ehrenamtliche Tätigkeit im Helferkreis machte Irmgard Jacob (FW) darauf aufmerksam, dass es wichtig sei, die Stelle mit einem Bewerber aus dem arabischen Raum zu besetzen. „Ahmed Moussa hat gedacht und gefühlt wie ein Araber, das war unser großer Vorteil“, erklärte Jacob. Viele gute Ratschläge hätten die Helfer von Moussa bekommen. Geiger versprach, die Anregung aufzunehmen. Rita König (SPD) informierte sich über die Stellenausschreibung und ob Fremdsprachen dabei eine Rolle spielen. Geiger wiederholte, dass die Einzelfallbetreuung über die Integrationsmanager abgegolten wird und ließ damit durchblicken, dass Sprachtalente nicht mehr so im Fokus stehen wie noch vor ein paar Jahren. „Aber bei der Einstellung Moussas war das doch ein Pluspunkt“, fragte König irritiert. Dazu Geiger: „Das war eine Akutphase. Das hat sich etwas geändert.“

Bernadette Behr (FW) hinterfragte die Stellenausschreibung, die wohl noch vor der endgültigen Fertigstellung der Richtlinie veröffentlicht wird. „Gibt es da eine Diskrepanz“, fragte Behr. Bürgermeister Weinschenk schüttelte den Kopf und erklärte, dass die „groben Vorgaben bekannt sind und sich bei den ganz großen Dingen nicht viel ändern wird“. Wilhelm Heine (CDU) machte sich Gedanken über die Stellenbesetzung: „Wie zeitnah ist das möglich, der Arbeitsmarkt ist doch leergefegt.“ Die Hoffnungen der Stadtspitze liegen hierbei bei der dreijährigen Laufzeit. Das stelle eine gute Perspektive dar, meinte Weinschenk. Das letzte Wort in dieser Sache hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25. März.