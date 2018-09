Hass und Antisemitismus gab es auch in Waldsee

Hintergrund:

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 erfolgte im Deutschen Reich eine staatlich angeordnete Großaktion gegen die jüdische Bevölkerung, die offiziell als spontane Volkserhebung getarnt wurde. SA- und NSDAP-Mitglieder, Behörden, aber auch Privatleute, verübten in dieser Nacht einen barbarischen Terrorakt gegen die deutschen Juden. Sie setzten geschätzt 1400 Synagogen in Brand, schändeten Friedhöfe, zerstörten rund 7000 jüdische Geschäfte, verwüsteten Wohnungen. Historiker schätzen, dass in dieser Nacht rund 26 000 jüdische Männer in Gefängnisse und Konzentrationslager verschleppt wurden. Genaue Zahlen über die Todesopfer gibt es nicht. Die Pogromnacht markiert den Wendepunkt von der antisemitischen Diskriminierung hin zur systematischen Verfolgung und Ermordung der deutschen und europäischen Juden.

(Quelle: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg)