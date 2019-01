Haser plädiert für Ausbildungsduldung

Zum Fall der beiden abgelehnten gambischen Asylbewerber, die bei der St.-Elisabeth-Stiftung eine Ausbildung in der Pflege absolvieren (SZ vom 24. Januar) und mitten in der Ausbildung nun Angst vor Abschiebung haben, hat sich nun auch CDU-Landtagsabgeordneter Raimund Haser geäußert.

Wie der Abgeordnete für den Wahlkreis Wangen-Illertal (zu dem auch Bad Waldsee gehört) mitteilt, sei er seit Juni 2018 mit dem Fall befasst und habe betreffend des Gambiers Lamin Cessay, der im Waldseer Seniorenheim „Wohnpark am Schloss“ eine Ausbildung zum Alltagsbegleiter absolviert, Kontakt mit dem Innenministerium aufgenommen. „Ich hoffe sehr, dass wir über die Ausbildungsduldung soweit kommen, dass wir dann in einem zügig zu verabschiedenden neuen Einwanderungsgesetz Lösungen für Menschen wie Herrn Cessay finden.“ Grundsätzlich gelte, dass Gesetze eingehalten werden müssten. „Illegale Einwanderung bleibt illegale Einwanderung.“ Es gelte aber auch, dass „Leistung sich lohnen und belohnt werden muss“. An dieser „Schnittstelle zwischen Rechtsstaatlichkeit und praxisnahen Lösungen muss die Große Koalition dringend rechtssicher nacharbeiten“, teilt Haser weiter mit.

In der der SZ vorliegenden aktuellen Korrespondenz zwischen dem Landtagsabgeordneten und Innenminister Thomas Strobl geht hervor, dass die Chancen des Gambiers auf eine (von ihm bereits beantragte)Ausbildungsduldung vorhanden seien. „Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Erteilung einer Ausbildungsduldung“ gemäß Aufenthaltsgesetz. Und weiter: „Für die Erteilung einer Ausbildungsduldung an Herrn Cessay bedarf es derzeit lediglich noch eines Nachweises über seine Straffreiheit.“ Wie Strobl schreibt, sei ein Auszug aus dem Bundeszentralregister durch das Regierungspräsidium Karlsruhe bereits angefordert. Danach könne die Ausbildungsduldung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erteilt werden. „Die ,3+2-Regelung’ gibt ihm dann die Möglichkeit, trotz abgelehnten Asylantrages seinen Aufenthalt in Deutschland fortzusetzen“, schreibt Strobl an Haser.