Harte Prüfsteine für TG Bad Waldsee

Den beiden Topmannschaften der TG Bad Waldsee stehen schwere Spiele bevor. Die Volleyballerinnen haben Heimrecht gegen die TG Nürtingen, die TG-Spieler haben in der Regionalliga den schweren Gang nach Karlsruhe vor sich.

Frauen-Oberliga: In der Oberliga spielten die TG-Frauen in den vergangenen Jahren eine stabile Rolle und wollen sich unter der Führung von Trainerin Evi Müllerschön weiterentwickeln. Das Auftaktmatch gegen die TG Nürtingen ist ein erster interessanter Vergleich – nach der abgebrochenen Saison 2020/21 ist eine genauere Einschätzung der Teams nicht möglich. Das Match in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule beginnt um 19 Uhr.

Regionalliga: Nach der Auftaktniederlage in Stuttgart spielen die Bad Waldseer am Samstag (18 Uhr) beim SSC Karlsruhe II. Die Badener setzten am ersten Spieltag mit dem 3:0-Sieg in Emmendingen ein Ausrufezeichen. Für die TG wird viel davon abhängen, wie rasch sich die Zugänge an die Regionalliga gewöhnen können. Einige Spieler könnten den Waldseern in Karlsruhe aus beruflichen und privaten Gründen fehlen. So wird es auch auf Kampfkraft und Moral ankommen.