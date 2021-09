Hart umkämpftes Fairplay

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag/Sonntag 04./05.09.2021 fand beim TC Bad Waldsee das traditionelle Tagesturnier statt. Teilnehmer aus Baden-Württemberg und Bayern fanden den Weg nach Waldsee, um bei sommerlichen Temperaturen ihr Können unter Beweis zu stellen. Leider kam keine Damen-Konkurrenz zustande. Die Teilnehmerzahl war aufgrund der Situation trotzdem sensationell und die Spiele waren teils hart umkämpft, aber immer fair.

Das ganze Wochenende verlief harmonisch und der TC Bad Waldsee und sein Orga-Team kann auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Tennisabteilung des SV Haisterkirch, die aufgrund der hohen Teilnehmerzahl am Sonntag ihre Plätze zur Verfügung gestellt haben, in der Turnierleitung unterstützt und die Teilnehmer köstlich verpflegt haben. Diese Zusammenarbeit ist beispielhaft! Ein großer Dank geht an all die Helfer in der Vorbereitung und an den Turniertagen, an das Bewirtungsteam sowie an alle Mitglieder, die Salate und Kuchen gespendet haben. Ohne diese Unterstützungen wäre die Durchführung eines Turniers nicht möglich!