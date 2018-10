In der Kinderstube Bad Waldsee, Propst-Kügelin-Straße 8/1, wird ab dem 9. Oktober an fünf Terminen, jeweils 9.30 bis 10.30 Uhr, der Kurs „Harmonische Babymassage nach Bruno Walter“angeboten. Dieser richtet sich an Eltern mit Säuglingen im Alter von ein bis sechs Monaten. Mit einer sanften Massage werden die Sinne des Babys zart geweckt teilt die Familienbildung Bad Waldsee mit. Dadurch werden auf spezifische Weise die motorischen und geistigen Fähigkeiten gefördert. Duft, Farbe und Musik schaffen zusätzlich positive Sinnesreize. Durch ihre ausgleichende Wirkung ist die Babymassage eine willkommene Hilfe im täglichen Umgang mit dem Baby. Leiterin ist Carina Ludescher, zertifizierte Kursleiterin für Babymassage.

Die Teilnahme kostet laut Pressemitteilung 60 Euro. Anmeldung und Auskunft gibt es bei Carina Ludescher unter der E-Mail-Adresse: kinderstube.badwaldsee@gmail.com oder unter der Telefonnummer: 0176 / 62581566.