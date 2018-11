Handysammelaktion für Firmen und Vereine

Die Stadt Bad Waldsee beteiligt sich seit 2015 an der Handy-Sammelaktion des Landes Baden-Württemberg und ist Kooperationspartner des Handy-Sammelcenters. In diesem Jahr stellt die Stadt laut Pressemitteilung erstmals die Sammelboxen Firmen und Vereinen für deren Jahresabschluss- oder Weihnachtsfeiern zur Verfügung. Ziel der Aktion ist es demnach, alte Handys dem Recycling zuzuführen, um Ressourcen zu sparen, kostbare Wertstoffe wie Gold, Silber, Kupfer und Palladium zu recyceln und die noch brauchbaren Geräte aufzuarbeiten.

Seit 2015 konnten in Bad Waldsee bereits 1049 alte Handys gesammelt werden, heißt es in der Mitteilung Dies entspricht einer Wertstoffmenge von 18 Gramm Gold, 108 Gramm Silber und 6,5 Kilogramm Kupfer. Das mag zwar auf den ersten Blick nicht nach viel aussehen, aber für die 0,034 Gramm Gold, die in einem Handy verbaut werden, entstehen etwa 100 Kilogramm giftiger Abraum. Von den gefährlichen Arbeitsbedingungen, unter denen der kostbare Rohstoff gewonnen wird, ganz abgesehen.

Deshalb ruft die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt weiterhin dazu auf, bei der Aktion mitzumachen. Nicht mehr benötigte Handys kann man laut Mitteilung gratis bei einer von mehr als zehn Sammelstellen im Stadtgebiet und in den Ortschaften abgeben. Funktionsfähige Geräte werden unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards fachgerecht aufbereitet und die Daten komplett gelöscht. Bei den anderen Geräten werden wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber, Kupfer und Palladium recycelt. Die Geräte können mit Ladekabel eingeworfen werden.

In diesem Jahr wird die Stadt erstmals Firmen und Vereinen die Sammelboxen für ihre Jahresabschluss- oder Weihnachtsfeiern zur Verfügung stellen. Wer Interesse hat, kann diese Box bei der Stadtverwaltung anfordern. Ansprechpartnerin ist Helga Lorinser per E-Mail an h.lorinser@bad-waldsee.de oder unter der Telefonnummer 07524 / 941367.