Handwerken, Entspannen und Tanzen

Die Volkshochschule Bad Waldsee startet mit ihrem neuen Programm und hat noch freie Plätze in verschiedenen Kursen. Wie die Stadt mitteilt, werden dafür noch Anmeldungen entgegengenommen.

Das Programm „Unsere Sinne sind unsere Wurzeln“ ab 18. Februar, 9 bis 10.30 Uhr richtet sich an diejenigen, welche sich wieder mehr bewegen und wohlfühlen wollen. Es wird auf interessanten Wegen und Pfaden, über Gras, vielleicht über Eis und Schnee spaziert und dabei gelernt, wieder zu fühlen.

Ein Trainingsprogramm zur Kräftigung und Entlastung des Beckenbodens für Frauen jeden Alters findet montags, ab 4. Februar statt. Es dient der Vorbeugung und Linderung verschiedener Beschwerden wie Verspannungen im unteren Rücken, schwacher Bauchmuskulatur und Harninkontinenz. Bei der ayurvedischen Fußmassage für Frauen am Donnerstag, 7. Februar, werden ganz bewusst die Füße durch entspannende und energetisierende Massagegriffe mit ausgewählten ayurvedischen Ölen geehrt.

Museum, Bücher, Tanzen

Um Meilensteine und ihre Geschichte geht es bei einem Besuch im Mercedes-Benz-Museum Stuttgart am Samstag, 23. Februar. Den Workshop „Buch kreativ“ am Sonntag, 7. April, leitet Autorin, Illustratorin und langjährige Leiterin von Schreibwerkstätten Anja Kislich. Ziel ist es Erfahrungen auszutauschen und neue Inspirationen zu sammeln. Let’s Dance 3 heißt es mit Heinz und Ulla Kautenberger für fortgeschrittene Paare mit Gold-Niveau. Der Kurs findet mittwochs, ab 13. Februar im 14-tägigen Rhythmus statt.

Carmen Moreno Bravo unterrichtet Spanisch (A2/B1) für Teilnehmer mit guten Grundkenntnissen mittwochs, ab 13. Februar. Englisch A1 ist montags oder dienstags zu lernen. Stefanie Bochtler bietet ein Training für die Realschulabschlussprüfung in Mathematik freitags, ab 15. Februar an. Ein Jobcoaching für Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 20 Jahren ist für Samstag, 16. Februar, vorgesehen. Inhalt ist Talente, Stärken und Fähigkeiten zu finden, um den Weg zum persönlichen Traumjob zu finden.

Balancegymnastik lernen

Für alle Altersgruppen und Konditionstypen bietet der Kurs Indian Balance am Samstag, 16. Februar, Kräftigungs- und Wahrnehmungstraining aus der sanften indianischen Heilgymnastik an. Durch die fließenden Bewegungsabläufe, die zwischen An- und Entspannung wechseln, werden Rücken, Bauch, Beine, Po trainiert und der gesamte Körper durch Gleichgewichtstechniken in Balance gebracht.

Reparaturen im Haushalt zeigt Lisa Vandea am Sonntag, 17. Februar. Der Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse, wenn der Wasserhahn tropft, der Siphon verstopft ist, Fenster, Türen undicht sind oder nicht exakt schließen, Lampen aufzuhängen und anzuschließen sind, Spiegel, Bilder aufzuhängen sind, Kratzer in Möbeln/Auto zu beseitigen sind, Silikonfugen zu erneuern sind.