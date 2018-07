Ein Auto hat sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Schützenstraße selbstständig gemacht und ist in Richtung der Bahngleise gerollt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer vergessen, die Handbremse anzuziehen. Laut Polizeibericht wurde das Auto nach etwa 40 bis 50 Metern von einem Baum gestoppt. Eine Abschleppfirma barg das Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.