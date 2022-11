Handball-Aktionstag der TG Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 25. November, marschierten alle Zweitklässler der Döchtbühlschule in die Sporthalle des Gymnasiums. Eine positive Aufgeregtheit lag in der Luft, immerhin ging es darum, einen ganzen Tag Handball zu trainieren. Ob das wohl alle konditionell durchhalten würden? Die Vorfreude war auf jeden Fall recht groß.

Die zahlreichen Kinder wurden wie echte Profis von einer ganzen Heerschar von Trainern und dem Abteilungsleiter und Jugendtrainer Michael Gapp der TG Bad Waldsee erwartet. Diese hielten die jungen Sportler ganz schön auf Trab. An mehreren Stationen und in kleinen Gruppen übten die Kinder für eine eventuelle Handballkarriere. Die Trainingsmodule waren motivierend und fordernd und die Kinder hatten große Freude an den Übungen. Immer wieder galt es zu werfen und zu fangen und schnell zu reagieren. Auch beim Abschlussspiel mussten die Kinder ihr Können und das Gelernte auf die Probe stellen und es wurde um jeden Ball gekämpft Aber wie läuft jetzt ein echtes Handballspiel so ab? Das zeigten die Trainer dann zum Abschluss. Bei einem kurzen Handballspiel traten die Großen gegeneinander an und die Kinder füllten als Zuschauer die Ränge. Dabei kam dann so richtig Stimmung auf. Denn man kann sagen, die Zuschauer waren gute Fans: Die Sprechchöre waren weithin zu hören. Ein echtes Vergnügen für alle Beteiligten.

Ein herzliches Dankeschön an die ehrenamtlichen Trainer der TG Bad Waldsee!