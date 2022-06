Hand in Hand zur Biodiversität

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Biodiverstität ist überall und jeder kann dazu beitragen. Wie gut dies funktionieren kann, sieht man in der Ortschaft Reute-Gaisbeuren. Hier gestalten und pflegen die Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs und der Obst- und Gartenbauverein gemeinsam Anlagen nach Richtlinie der Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg.

Aktuelles Beispiel sind die Verkehrsinseln Richtung Durlesbach und der neu angelegte Sitzplatz mit insektenfreundlichen Blumenbeeten, Benjeshecke, Barfußpfad und Insektenhotel. Dies lässt hoffen, dass sich hier Insekten und Bienen ebenso wohlfühlen wie die Besucher. Der Dorfplatz in Reute lässt mit seinen neu gestalteten Blumenbeeten ein Blütenmeer erwarten.

Die Pflege der Anlagen und Blumenkästen geht Hand in Hand zwischen den Ausschussmitgliedern des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins und den Mitarbeitern des Bauhofs. Außerdem hat der Obst- und Gartenbauverein die Pflegepatenschaft für die Verkehrsinsel in Gaisbeuren, das Blumenbeet und die Blumenkästen an St. Leonhard übernommen.

Wie jeder Privatgärtner seinen Beitrag zur Biodiversität leisten kann, erklärt Annerose Herm, Technische Lehrerin und Beraterin an der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft in Bad Waldsee und zugleich 1. Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Reute-Gaisbeuren in ihrem Vortrag „Umwelt-Bewusst gärtnern, Artenvielfalt erhalten“. Der Vortrag findet zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins am Donnerstag, 30. Juni um 18:30 Uhr im Gasthaus Adler in Gaisbeuren statt.

In der anschließenden Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins wird berichtet, welche Aktivitäten im Vereinsjahr geboten waren und in der zweiten Jahreshälfte geplant sind. Es ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder sowie Natur- und Gartenliebhaber.