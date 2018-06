Hajo Leuter zeigt „Bad-Waldsee-Fahne“ im Moskauer Olympiastadion

Mit seiner neuen „Bad-Waldsee-Fahne“ in VfB-Farben hat der Waldseer Fußball-Fan Hajo Leuter gleich beim ersten WM-Deutschlandspiel am Sonntag im Moskauer Olympiastadion „Luschniki“ Werbung für seine Heimatstadt gemacht. Obwohl Außenseiter Mexiko den amtierenden Weltmeister entzaubert hat, zieht Leuter in seiner E-Mail an die „Schwäbische Zeitung“ gar kein so schlechtes Fazit aus dieser ersten Vorrunden-Begegnung: „Es war ein intensives Match und unser Team kommt Zug um Zug in den Turniermodus – wir haben hier sicherlich noch nicht fertig.“

Das hoffen alle deutschen Fußballfans und sind ebenso wie Leuter gespannt auf das zweite Spiel am Samstag, 23. Juni, gegen Schweden. Der Waldseer wünscht sich im Olympiastadion von Sotschi dann aber auch deutlich „mehr deutschen Support“. „In Moskau waren dreimal mehr Mexikaner im Stadion, die alle feurig und leidenschaftlich sind, was uns Deutschen leider abgeht. Das fühlt sich nach einer gewissen Sättigung bei Team und den Zuschauern an“, weiß Leuter.

Hajo Leuter macht mit seiner „Bad-Waldsee-Fahne“ bei der Fußball-WM in Russland Werbung für seine Heimatstadt. (Foto: privat)

Weltmeister zu werden sei eben etwas besonderes, müsse von Team und Fans hart verdient werden und komme deshalb auch nur alle 20 bis 24 Jahre einmal vor, so der Waldseer Fußballfan, der während der kompletten WM 2018 in Russland mit dabei sein möchte. Im DFB-Camp sei die Stimmung aber auch am Abend nach dem deutschen Fehlstart gut gewesen, schreibt Leuter weiter. „Bitburger hat 9000 Flaschen Freibier geliefert – die sind im Laufe der Woche leer.“

Ansonsten sammelte Leuter bereits erste interessante Eindrücke in der Metropole Moskau, wo gut zwölf Millionen Menschen leben. „Nach einem ersten turbulenten Tag haben wir uns inzwischen akklimatisiert. Der rote Platz und der Kreml waren am Samstag ein Schmelztiegel von Fans aus aller Herren Länder.“ DfB-Präsident Reinhard Grindel besuchte am Morgen das große Camp voller deutscher Fans mit seinem Gefolge und habe sich auch Zeit genommen für Aufnahmen. Auch für Leuter gab’s ein Erinnerungsbild mit dem bekannten Sportfunktionär. Und einen zweiten Waldseer hat er mittlerweile auch getroffen in Moskau. Es läuft also – zumindest für Hajo Leuter!