Haisterkircher Seniorennachmittag mit närrischen Höhepunkten

Zur gut gepflegten Tradition gehört es, dass der Seniorenclub der Kirchengemeinde Haisterkirch am Mittwochnachmittag vor dem „Gumpigen“ zu einem närrischen Seniorennachmittag in den Pfarrgemeindesaal einlädt. Eingeladen dazu waren alle Senioren aus dem Gemeindebereich, unabhängig von ihrer Konfessionszugehörigkeit. Diese Seniorennachmittage erfreuen sich hier großer Beliebtheit – nicht nur in der Fasnetswoche, sondern jeden Monat.

Organisiert werden die Veranstaltungen, zu denen auch Ausflüge gehören, durch das Leitungsteam des Seniorenclubs Haisterkirch. Die neue Vorsitzende Marianne Ploil begrüßte die große Seniorenschar, denn mit 75 Besuchern am närrischen Nachmittag war die Kapazitätsgrenze im Pfarrgemeindesaal wieder erreicht worden. Als bewährter Moderator führte Reinhold Rist durch das Programm und sagte mit humorvollen Anekdoten und Reimen die einzelnen Programmpunkte an.

Das Seniorenteam kredenzte den Gästen im nett dekorierten Pfarrgemeindesaal gleich zum Start Kaffee und Kuchengebäck. Für die stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgte das Seniorentrio „Die fidelen Senioren“ in der Besetzung mit Franz Graf (Schlagzeug), Gerlinde Steffen (Akkordeon), Hiltrud Steddin (Akkordeon). Das Trio intonierte bekannte Fasnetsschlager und animierte die Gäste zum Mitsingen und Mitschunkeln. Schon bald flogen die Hände zum Himmel.

Das Sketch-Programm eröffneten Irma Maucher und Irmgard Schönenberger, die mit ihren Einlassungen aus dem Lebensalltag mit viel schwäbischem Humor zum Schmunzeln anregten. Marianne Ploil und Camilla Maucher verstanden es, die Lacher auf ihre Seite zu bringen und dies ganz wortlos nur mit Mimik und Gesten beim reinsten Schönheitswettbewerb. Zwei Überraschungsgäste nämlich Pfarrer Stefan Werner und der Mesner Josef Schmid aus Kümmerazhofen glänzten als Gesangstalente mit in Litanei-Tönen vorgetragenen Reimen zu aktuellen Ereignissen und Vorkommnissen aus dem kirchlichen und weltlichen Alltag. Schon die Begrüßung des Duos im schwäbischen Dialekt vorgetragen war richtungsweisend: „Wir sind so saumäßig froh, dass der Saal isch so voll, wenn’s nur in d’r Kirch au so eng zuging, das wär toll.“

Weitere Höhepunkte waren die Auftritte des ganzen Service-Teams mit Roswitha Bühler, Camilla Maucher, Irma Maucher, Marianne Ploil, Irmgard Ott, Christa Schmid, zusammen mit der langjährigen Leiterin Irmgard Schönenberger. Sie alle überzeugten durch schauspielerische Gewandtheit, schnellem Szenenwechsel und passender Kostümierung vor allem bei der bewegenden Szenenfolge bei „SisterAact“. Der Beifall für das ehrenamtlich engagierte Serviceteam war groß und herzlich.