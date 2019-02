Haisterkircher Pfarrhaus soll verkauft werden

Weil es immer weniger Pfarrer gibt, sind viele Pfarrhäuser verwaist und werden von den Kirchengemeinden an Privatpersonen vermietet oder veräußert. Auch in Haisterkirch bahnt sich ein solcher Immobilienverkauf an: Der Kirchengemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, sich von dem zweigeschossigen Wohngebäude neben der Pfarrkirche zu trennen. Der Zeitpunkt dafür ist günstig, weil der seit fünf Jahren bestehende Mietvertrag mit dem Landkreis für die Aufnahme von Flüchtlingen am 30. April endet. Im Haus untergebracht ist aktuell nur noch das Pfarrbüro.

Die verbliebenen Pfarrer der großen Seelsorgeeinheiten wohnen nur selten direkt vor Ort in kleinen Kirchengemeinden. Und damit stehen immer mehr Pfarrhäuser auf dem Land leer – darunter auch historisch wertvolle wie das denkmalgeschützte Objekt in Reute. Damit dem sehr viel jüngeren Pfarrhaus von Haisterkirch nicht das gleiche Schicksal droht, soll das Haus aus den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts verkauft werden. Diese Absicht der Kirchengemeinde bestätigte Waltraud Ruf, zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, auf SZ-Anfrage.

Für einen Verkauf der Immobilie habe sich das Gremium am Dienstag vergangener Woche entschieden, um unnötigen Leerstand im Haistergau zu vermeiden und eine Baulast abzugeben. Zudem könne die Kirchengemeinde nach der jüngsten Sanierung der Pfarrkirche das Geld aus einer Veräußerung des Hauses gut gebrauchen. „Die Frage nach einer weiteren Nutzung unseres Pfarrhauses stand schon länger im Raum, weil die Kirchengemeinde Haisterkirch nie mehr einen eigenen Ortspfarrer haben wird“, begründet Ruf, warum sich der Kirchengemeinderat nun öffentlich mit dem Thema befasst und einen einstimmigen Grundsatzbeschluss gefällt habe. „Wir wollten, dass den Bürgern das Vorhaben frühzeitig bekannt wird.“

Das letzte Wort in dieser Sache hat allerdings Rottenburg: „Die ganze Abwicklung dauert jetzt noch seine Zeit, weil die genauen Modalitäten mit den Instanzen der diözesanen Aufsichtsbehörde abgestimmt werden müssen“, führte die zweite Vorsitzende dazu weiter aus. Im Gegensatz zu manch mondänem Pfarrhaus im Oberschwäbischen kommt der Haisterkircher Bau bescheiden daher und würde sich als Wohnhaus für eine Familie eignen.

Die Raumaufteilung ist bis dato zugeschnitten auf die Bedürfnisse eines katholischen Pfarrers und seiner Haushälterin: Die Wohn- und Schlafräume erstrecken sich über beide Etagen – dazu kommt das Pfarrbüro im Erdgeschoss und ein separates Appartement im Obergeschoss. Abhängig von den Ansprüchen eines potenziellen Käufers seien im Haus einige Renovierungsarbeiten und energetische Baumaßnahmen notwendig, weiß Ruf. Ein Waldseer Architekt hat im Auftrag der Kirchengemeinde bereits ein Gutachten für das Haus samt einer Wertschätzung erstellt. Bekanntlich stand das Gebäude nach dem Tod des letzten Haisterkircher Ortspfarrers Theodor Tallafuß ab Ende 2013 kurzzeitig leer, bevor es die Landkreisverwaltung zum 1. Mai 2014 für die Aufnahme von Flüchtlingen anmietete. Wie mehrfach berichtet, fanden hier syrische Familien nach ihrer Flucht Aufnahme. Die letzten Personen sind nach Angaben Rufs vor kurzem in Wohnungen umgesiedelt.

Lediglich ein Teil des Erdgeschosses wird derzeit noch als Pfarramt genutzt. Für dieses Büro werde aber eine Umsiedlung in Räumlichkeiten des benachbarten Klosterhofs erwogen, die von der Kirchengemeinde angemietet sind, kündigt Ruf an. Das Pfarrbüro ist jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet für die Anliegen der Gläubigen aus dem Haistergau.