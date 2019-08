Haisterkirch pflegt Tradition der Kräuterbüschel

Mit Kräutern und Blumen sind 25 Frauen – und damit so viele wie noch nie – am Mittwochabend auf Einladung des Gartenbauvereins Haisterkirch in die Gemeindehalle gekommen, um sich über die Tradition des Kräuterbüschelbindens und die religöse wie volkskundliche Bedeutung dieses Brauchtums zu informieren. Die Allgäuer Kräuterführerin Kathrin Eisele (Osterhofen) war die Referentin des Abends.

Die Referentin gab Tipps und Regeln für das„Büscheln“ und klärte auch darüber auf, welche Bedeutung die Kräuter für Gesundheit und Schönheit und als unentbehrliche Helfer in Garten und Küche haben. Danach machte man sich an das Sortieren und Zusammenstellen der Sträuße. Zusätzlich zu den mitgebrachten Blumen und Kräutern stellte der Gartenbauverein genügend Pflanzenmaterial zur Verfügung.

Auf den Tischen in der Haisterkircher Halle wurden verschiedenste Kräuterarten wie Königskerze, Frauenmantel, Calendula, Goldrute, Melisse, Salbei, Pfefferminz, Lavendel, Dill, Schafgarbe, Wermuth, Johanniskraut, Bärlapp, Baldrian, Fenchel und Spitzwegerich ausgelegt. Viele Kräuterpflänzlein gelten nach Angaben der Referentin als Schatz aus der „Natur-Apotheke“, auch über deren Heilkraft wurde umfassend informiert und diskutiert.

Der Tradition zufolge werden die Kräuterbüschel stets als Vielfaches der Zahl drei (religiöse Deutung: dreieiniger Gott) zusammengestellt. Dass bei der Vielzahl der Kräuter, dann auch ansehnliche Gebinde mit Büscheln von 21, 24 oder gar 27 Sorten zusammengestellt werden konnten, lag an der großen Auswahl der herrlich duftenden Kräuter.

Insgesamt 170 Kräuterbüschel – Rekord in Haisterkirch – wurden gebunden und nach dem Abendgottesdienst an „Maria Himmelfahrt“ (15. August) von sechs Frauen – alle sind Mitglieder des Gartenbauvereins – an die Gottesdienstbesucher ausgeteilt.

Zelebrant der feierlichen und auffallend gut besuchten Eucharistiefeier war der Pfarrer im Ruhestand Josef Mattes, der auf die Bedeutung des kirchlichen Feiertags hinwies und erklärte, dass der Festtag „Maria Himmelfahrt“ ein Hochfest sei, das richtigerweise als „Aufnahme Mariens in den Himmel“ bezeichnet werden sollte. Der Begriff „Maria Himmelfahrt“ habe sich aber eingebürgert.

Pfarrer Mattes nahm bei diesem Abendgottesdienst – es war der einzige in der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee – auch die Kräutersegnung vor. Das traditionelle Liedgut an diesem Festtag begleitete Maria Dobler an der Orgel.

Zum religiös geprägten Brauchtum gehört auch die Art der Aufbewahrung der Kräuterbüschel in den Häusern. Anfänglich schmückte man damit den Herrgottswinkel und später in getrockneter Form wurde das Büschel irgendwo im Haus aufgehängt und galt als Schutz gegen Unwetter und Krankheiten.

In vielen Gemeinden im benachbarten Bayern ist „Maria Himmelfahrt“ wie im Saarland noch gesetzlicher Feiertag und wird dort auch als „Büschelfrauentag“ bezeichnet.