Härtefälle Impfung in Waldsee ab 60 Jahren möglich

Das Impfangebot für Härtefälle in Bad Waldsee ist jetzt für Personen ab 60 Jahren zugänglich. Wie bisher gilt: Wer keine Möglichkeit hat, zu einem Impfzentrum zu gelangen, kann über die Stadtverwaltung einen Impftermin in der Stadthalle bekommen.

Zusätzliches Impfangebot

Durch die erneute Ausweitung des kommunalen Angebots kann in Bad Waldsee dank der Unterstützung durch das mobile Impfteam Ravensburg (MIT) und vonseiten des Zentralen Impfzentrums Ulm (ZIZ) nun das Vorort-Impfangebot für Härtefälle ausgeweitet und somit weitere Bürger ab 60 Jahren zusätzlich geimpft werden. Es sind derzeit noch rund 70 Termine für den Termin einer Erstimpfung am 12. Mai frei, teilt die Stadtverwaltung mit.

So ist die Anmeldung möglich

Anmeldung ist möglich unter Tel. 07524 / 944555 oder 944050 oder per E-Mail an impfen@bad-waldsee.de. Das Angebot ist ausdrücklich kein Ersatz für die Impfangebote in den Impfzentren und/oder bei den Hausärzten.