Hämmerle bleibt, bis er geht

Bei einer Corona-Nachholveranstaltung kommt am Sonntag, 4. Dezember, um 20 Uhr der Musikkabarettist Bernd Kohlhepp auf die Bühne im Haus am Stadtsee. „Das Publikum frisst ihm aus der Hand“ schrieb einst die „Schwäbische Zeitung“ und jetzt kommt Kohlhepp mit seinem Programm „Hämmerle kommt...!“. Und bleibt solange bis er wieder geht. Das Stück bietet die sogenannten „Hämmerle- Essentials“, eine Mischung aus neuen Szenen und Songs sowie echten Evergreens, darunter Hämmerles unfreiwilliger Besuch im Staatstheater, eine Geburtstagsparty sowie die unverwüstliche Frau Schwerdtfeger, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bernd Kohlhepp gehört zu den bekanntesten süddeutschen Kabarettisten, ist mehrfacher Gewinner von Kleinkunstpreisen und ein echtes Multitalent. Er ist Sänger, Buchautor, Dichter und Filmemacher, steht seit 20 Jahren erfolgreich auf der Bühne, denn eines weiß Hämmerle ganz gewiss: Die Wahrheit ist ganz anders als die Wirklichkeit. Karten für die Vorstellung gibt es bei der Tourist-Information, Ravensburgerstraße 3, Bad Waldsee, Telefon 07524/941342, im Internet unter www.kultur-am-see.de, oder an allen ReserviX-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Schüler und Studenten erhalten Ermäßigung sowie Inhaber einer Gästekarte.

Bild: Michael Renner