„Hörst Du den Vogelsang?“ erklingt im Pflegeheim

Der Chor „Vokal Total“ hat am Montagabend den Frühling in den Wohnpark am Schloss in Bad Waldsee gebracht. Unter Leitung von Musikpädagogin Marion Braun präsentierten die 13 Sänger einen bunten Frühlingsstrauß bekannter Melodien, teilt die St.-Elisabeth-Stiftung mit.

Das 70-köpfige Publikum im Foyer der Seniorenwohnanlage habe gerne Beifall gespendet. Neben jahreszeitlich stimmigen Liedern wie „Hörst Du den Vogelsang?“ und „Now ist he month of maying“ brachte die Chorgemeinschaft auch international bekannte Songs zu Gehör wie „I will follow“ aus dem Film „Sister Act“ und „Think of me“ aus dem Musical „Phantom of the Opera“. Aufgelockert wurde der Gesangsabend durch kurze Gedichte und Erläuterungen.

Gegründet wurde „Vokal Total“ ursprünglich als Nachwuchschor aus den Reihen des Liederkranzes Bergatreute. Seit mehr als zehn Jahren ist er aber eigenständig unterwegs und hat sich heuer auf das Einstudieren von Musicals verlegt.

Neue Sänger sind stets willkommen. Infos dazu erhalten Interessierte unter Telefon 07527 / 994308 (Heide Henssler-Fischinger) oder 07527 / 915937 (Ingrid Scholz). Die Chorprobe ist donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Gemeindehalle Bergatreute.