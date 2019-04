Häufigste Unfallursache bei Senioren: Missachtung der Vorfahrt

„Mobilität ist speziell im Alter ein hohes Gut“, mit diesem Satz begann Karl Schäfer, Moderator bei der Kreisverkehrswacht Ravensburg, am Freitag im katholischen Gemeindehaus sein Referat bei der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren. Der ehemalige Polizeibeamte war in den letzten zwanzig Jahren seiner Dienstzeit für Prävention zuständig und hat in dieser Eigenschaft mit seinen Vorträgen viel zur Unfallverhütung beigetragen. „Es gibt kaum ein anderes Rechtsgebiet, welches laufend so viel Veränderungen erfährt, wie die Straßenverkehrsordnung“, so der Experte beim Referat: „Neuerungen und Änderungen im Verkehrsrecht“. In freier Rede, vielfach mit Humor und interessanten Beispielen gewürzt, übermittelte Schäfer den etwa 60 Besuchern viele aktuelle Themen. Gleich zu Beginn seiner Ausführungen stellte er klar, dass es keine verbindliche Altersgrenze zum Führen eines Autos gebe. „Ich kenne einen noch unbedingt fahrtüchtigen Mann mit 95 Jahren, dieser bewege sich sicherer als mancher 75-Jährige“, so Schäfer. Es biete sich hier aber an, in Fahrstunden das Können zu testen.

Als häufigstes Fehlverhalten im Straßenverkehr bezeichnete der Referent eine nicht angepasste Geschwindigkeit, Alkoholeinfluss und Vorfahrtsfehler. Während bei den über sechzigjährigen Autofahrern die ersten beiden Unfallursachen deutlich niedriger rangieren, als beim Durchschnitt der Verkehrsteilnehmer, sei es bei der Nichtbeachtung der Vorfahrt gegenläufig. Nach Unfällen würden Senioren ganz oft zu Protokoll geben: „Den habe ich total übersehen“, oder „Es hätte mir schon noch gereicht, aber der Vorfahrtsberechtigte fuhr viel zu schnell.“ Hier der Rat des Experten: „Lieber zweimal richtig hinschauen, diese Zeit rentiert sich“.

Zum Thema Vorfahrt folgte auch der Hinweis, dass in einer 30er-Zone grundsätzlich „rechts vor links“ gelte. Anders ist es bei Parkplätzen und Parkhäusern. Hier besteht mit „dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme“ eine spezielle Regelung. Ein großes Maß an Sicherheit bringen Kreisverkehre, hier wird automatisch die Geschwindigkeit reduziert. Neueste Techniken im Fahrzeug, wie Einparkassistent, aktiver Bremsassistent oder eine Fahrermüdungserkennung können heute schon häufig Unfällen vorbeugen. Eigens wurde auch das Setzen des Blinkers angesprochen. Viele Autofahrer wissen nämlich nicht, dass beim Befahren einer abknickenden Vorfahrtstraße der Richtungsanzeiger betätigt werden muss.

Neun Millionen Verkehrsteilnehmer sind im Fahrzeugeignungsregister (früher Verkehrssünderkartei) in Flensburg eingetragen. Dabei liegt die Männerquote bei 77 Prozent. Karl Schäfer nannte einige Vergehen, welche zu Einträgen in diesem Register führen. So kostet Telefonieren während der Fahrt (ohne Freisprecheinrichtung) neben einem Punkt bereits 100 Euro. Wer eine Rettungsgasse blockiert, bekommt neben einem Bußgeld bereits ein Fahrverbot von einem Monat. „Passen Sie also Ihre Geschwindigkeit ihrem Geldbeutel und dem Kontostand in Flensburg an“, so der gut gemeinte Rat von Karl Schäfer am Schluss der Veranstaltung.