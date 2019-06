Hänsler und Hecht spielen große Meister

In der Kirche St. Peter in Bad Waldsee findet am Mittwoch, 26. Juni, um 19.15 Uhr, die nächste Geistliche Abendmusik statt. Es werden der Organist von St. Peter, Hermann Hecht, und die Konzertgeigerin und Musikpädagogin Salome Hänsler aus Aulendorf miteinander konzertieren und musizieren. Auf dem Konzertprogramm stehen Werke großer Meister überwiegend aus der barocken Zeitepoche.

Salome Hänsler entdeckte ihre Begeisterung für die Musik laut Pressemiteilung in früher Kindheit und entwickelte daraus eine Leidenschaft, welcher sie neben anderen Instrumenten hauptsächlich im Spiel auf der Violine Ausdruck verleihe. Als Violinlehrerin unterrichte Hänsler Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Musikschulen in Bad Waldsee und Bad Schussenried. Ihr unablässiges Musizieren mit verschiedenen Ensembles und in Projektorchestern statte sie mit reichhaltiger Erfahrung, gerade auch in stilistischer Hinsicht, aus.

Kurseelsorger Egon Wieland wird Impulse und Texte zwischen den Musikwerken lesen. Um Spenden wird gebeten.