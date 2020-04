Hälfte der Kosten für das Gradierwerk übernimmt das Land

Rund 350 000 Euro und damit die Hälft der Gesamtkosten für das Gradierwerk am Bad Waldseer Stadtsee übernimmt das Land Baden-Württemberg. Das geht aus einer Pressemitteilung der Tourismusministeriums hervor.

Das Land unterstützt die kommunale Tourismusinfrastruktur mit ingesamt rund 10,2 Millionen Euro – 356 373 Euro davon fließen nach Bad Waldsee für die Errichtung des Gradierwerks am Stadtsee-Aktiv-Weg. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 736 000 Euro. Wie bereits berichtet, soll das Gradierwerk den vor elf Jahren angelegten Stadtsee-Aktiv-Weg aufwerten. Das Gradierwerk selbst fügt sich umweltverträglich in die kurparkähnliche Umgebung am Stadtsee ein. Es wird ohne Eintritt frei zugänglich sein. Und das Gradierwerk besteht beinahe ausschließlich aus Naturmaterialien, die aus heimischen Hölzern und Schwarzdorn bestehen.

Die Funktionsweise lässt sich in aller Kürze so beschreiben: Durch die herabrieselnde Sole wird die Luft in der Nähe des Gradierwerkes mit Soletröpfchen und Salzaerosolen angereichert. In unmittelbarer Nähe des Gradierwerkes entstehe ein Klima, das als „Freiluftinhalatorium“ genutzt werden könne.

Insgesamt 29 kommunale Tourismusinfrastrukturprojekte werden mithilfe des Tourismusinfrastrukturprogramm gefördert. „Der Tourismus hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Leitökonomie für Baden-Württemberg mit fast 390 000 Arbeitsplätzen entwickelt. Nun trifft diesen Sektor die Corona-Krise mit voller Härte. Umso wichtiger ist es, in diesen schweren Zeiten auch nach vorne zu schauen und in die Tourismusinfrastruktur zu investieren. So knüppelhart die derzeitigen Tage für den Tourismus sind: Nach der Krise können sich auch Chancen ergeben“, wird Tourismusminister Guido Wolf in der Pressemitteilung zitiert. Das Reiseverhalten werde sich nach der Krise verändern. „Ich bin zuversichtlich, dass die Bedeutung des Urlaubs in Deutschland und Baden-Württemberg zunehmen wird, weil die Menschen heimatnäher Urlaub machen wollen und gute Infrastruktur vor Ort ein noch wichtigeres Argument werden wird“, so Wolf.

Mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm würden Projekte gefördert, die Touristen zu Gute kommen, aber auch der Bevölkerung vor Ort einen Mehrwert bringen. Durch das Programm würden gerade auch ländlich geprägte Regionen darin unterstützt, die Lebens- und Erlebnisqualität vor Ort weiter zu verbessern. Wie das Tourismusministerum mitteilt, stelle das Tourismusinfrastrukturprogramm einen wichtigen Baustein zur Sicherung der Gesamtfinanzierung von kommunalen Tourismusprojekten dar. Die jährlichen Mittel seien während dieser Legislaturperiode von fünf auf zehn Millionen Euro verdoppelt worden.