Gymnasium startet um 7.30 Uhr

Das neue Schuljahr am Gymnasium Bad Waldsee beginnt für die Stufen 6 bis Kursstufe 2 am kommenden Montag, 10. September, um 7.30 Uhr. Der Unterricht endet an diesem Tag um 11.45 Uhr, der Nachmittagsunterricht entfällt. Die Busse fahren im Anschluss.

Die neuen Fünftklässler starten am kommenden Dienstag, 11. September, mit einem ökumenischen Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter. Anschließend erfolgt um 9.30 Uhr im Foyer des Gymnasiums die Begrüßung.