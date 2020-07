Gymnasium-Schulleiter mit großem Dank verabschiedet

Mit nur 16 Gästen, dafür aber umso herzlicher, ist der Schulleiter des Gymnasiums Bad Waldsee, Robert Häusle, verabschiedet worden. Dabei flossen auch einige Tränen, heißt es von der Stadtverwaltung.

Für die musikalische Unterhaltung der Feierstunde im Musiksaal habe der zukünftige Pensionär höchstpersönlich und gemeinsam mit seinem Stellvertreter gesorgt: Robert Häusle am Klavier und Matthias Romer an der Violine. Dabei hätten sie auch auf musikalische Art gezeigt, wie hervorragend das Duo nicht nur schulisch, sondern auch menschlich harmoniere.

So seien Matthias Romer auch die Abschiedsworte, die er an seinen Chef und Freund richtete, nicht leicht gefallen. Denn dafür, wie er sagte, seien für ihn die vergangenen zwei Jahre, in denen sie gemeinsam die Schule geleitet hatten, zu bereichernd und zu wertvoll gewesen. Aus seiner Sicht hätte Robert Häusle nicht vor Erreichen des Pensionsalters aufhören müssen – aber er gehe davon aus, dass er die Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen habe. Romer sagte von ganzem Herzen „Danke“ für Klarheit, Offenheit, Verlässlichkeit, Gelassenheit, Sachverstand und große Freude.

Bürgermeister Matthias Henne brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass sich sein beruflicher Weg mit jenem von Robert Häusle gekreuzt habe, wenn auch nur kurz. Häusle sei ein äußerst engagierter Schulleiter, für den stets das Wohl der Schule im Vordergrund stehe. Die Leitlinie des Gymnasiums „Transparenz, Wertschätzung und Kommunikation“ sei für Häusle während seiner Tätigkeit als Lehrer und Schulleiter nicht nur ein Motto gewesen, sondern er habe diese regelrecht gelebt.

Im Namen der Schulleiter auf dem Döchtbühl sprach der Geschäftsführende Schulleiter, Frank Wiest, und stellte seinem Kollegen im übertragenen Sinne ein Zeugnis aus: Eines mit Ziffern sei für Robert Häusle zu wenig aussagekräftig, denn er sei so einmalig und passe in kein vorgegebenes Raster, sagte Wiest. Deshalb habe er für ihn ein eigenes Raster entwickelt. Das erste Fach sei der Frohsinn, die gute Laune und die positive Ausstrahlung. Das zweite Fach sei das Arbeitsverhalten, inner- und außerhalb des Dienstes. Humor und Witz seien das dritte Fach und das vierte die Klarheit. Sich selbst nicht so wichtig nehmen, das sei das fünfte Fach.

Gerlinde Buemann, Leiterin des städtischen Fachbereichs Schulen, Bildung und Betreuung habe drei Jahre lang mit Robert Häusler zusammengearbeitet. Es sei eine sehr intensive und prägende Zusammenarbeit gewesen, sehr konstruktiv und strukturiert.

Zum Abschluss ergriff Robert Häusle selbst das Wort und informierte, dass er am Tag zuvor vom Regierungspräsidium Tübingen die Entlassungsurkunde bekommen habe. Sein Dank galt Bürgermeister Matthias Henne, der Ersten Beigeordneten Monika Ludy, Gerlinde Buemann und Brigitte Brenner (Fachbereich Schulen, Bildung und Betreuung), den Schulleiterkollegen, den Elternvertretern, den Abteilungsleitern, dem Kollegium, der Schulverwaltung und – nicht zuletzt – seinem Stellvertreter Matthias Romer.