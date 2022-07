Gymnasium bekommt 2500 Euro

Das Gymnasium Bad Waldsee hat vom Fonds der Chemischen Industrie 2500 Euro erhalten. Mit dem Geld schafft die Schule Materialien für den Einsatz von innovativen Messwertsystemen an, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Andreas C. A. Fehler, Pressesprecher bei den baden-württembergischen Verbänden Chemie.BW, übergab die Förderung. Für das Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht sei es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig experimentieren und praktische Erfahrungen sammeln können, so Andreas Fehler. Die Branche sei auf motivierte und gut ausgebildete Nachwuchskräfte angewiesen. Eine moderne und zeitgemäße Ausstattung an den Schulen sei dabei eine notwendige Grundvoraussetzung.