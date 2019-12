Gymnasiasten geben Adventskonzert in St. Peter

Das jährliche Adventskonzert des Gymnasiums Bad Waldsee hat viele Zuhörer in die Kirche St. Peter gelockt. In dem 90-minütigen Programm gelang es den Musikern des Gymnasiums, nochmals mehr Schülerinnen am Konzert zu beteiligen, als in den Jahren zuvor, teilt die Schule mit. Es sangen die Chöre aller Klassenstufen, das neu gegründete Vororchester trat erstmals auf, das Schulorchester wagte sich wieder an große Arrangements heran und sogar ein kleines Lehrer-Ensemble ließ sich zusammenstellen. Es war ein weihnachtliches Konzert der besonderen Art, denn die Musik erfreute nicht nur die Zuhörer. Die Sänger und Musiker strahlten laut Pressetext der Schule immer wieder, während sie ihre Stücke zum Besten gaben – eine wärmende Einstimmung auf Weihnachten. Foto: Gymnasium Bad Waldsee