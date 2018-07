Gymi-Ehemaligentreffen erstmals im Bootshaus

Die „Schwäbische Zeitung“ läutet den Countdown ein zum Altstadt- und Seenachtfest. Heute: das Ehemaligentreffen der Waldseer Gymnasiasten und Abiturienten am Vorabend des Festes auf dem romantischen Bootshausgelände am Stadtsee.

„Das jährliche Altstadtfest ist für alle ehemaligen Waldseer ein wichtiger Ankerpunkt, weil viele nach Hause reisen und ihre Familie und Freunde besuchen. Und beim Stadtfest weiß man noch immer ganz genau, wen man wo treffen wird – wie früher halt“, weiß Kathrin Abler, Redakteurin und Autorin beim ZDF-Fernsehen in Mainz. Die Journalistin ist Mitorganisatorin des Ehemaligentreffens am Freitag, 27. Juli, ab 19.30 Uhr im Bootshaus.

Wiedersehen zum 20er

Ihr eigener Abi-Jahrgang 1998 feiert heuer nämlich sein „20-Jähriges“ und da lag es für Abler nahe, sich bei der Organisation des Events mit Werner („Wigge“) Gros zusammenzutun – zumal auch eine seiner Töchter dem genannten Abiturjahrgang angehört.

Der frühere Studiendirektor am Döchtbühlgymnasium hat bereits in den Vorjahren mehrere Ehemaligentreffen auf die Beine gestellt. „Es ist einfach super, dass wir uns zusammengefunden haben, und wir freuen uns riesig auf ein Wiedersehen mit vielen früheren Gymnasiasten und Abiturienten am Bootshaus“, so Abler dazu.

Die bisherigen Ehemaligentreffen des Gymnasiums ab 2010 kamen allesamt auf Initiative Gros’ zustande. Die ersten Veranstaltungen wurden jährlich auf dem Schulgelände abgehalten – später wurde daraus auf Wunsch der Schule ein zweijähriger Rhythmus im Wechsel mit dem „Career Day“. 2017 sollte das Event erstmals im Bootshaus stattfinden. „Ein Wasserschaden machte diese Pläne leider zunichte, und so feiern wir eben dieses Jahr erst die Premiere am See“, kündigt Gros an.

Bekanntlich lässt sich auf dem Gelände des Rudervereins im Sommer schön feiern, und das Bootshausteam sorgt zudem für Bewirtung mit Getränken und einer kleinen Speisekarte. „Es dürfen sich alle ehemaligen Gymnasiasten aller Jahrgänge mit und ohne Abitur angesprochen fühlen, mit uns in das Altstadtfest hinein zu feiern. Wir haben keine Einladungen verschickt, aber über die ,Schwäbische Zeitung’ und die sozialen Netzwerke dürften alle Ehemaligen Wind von der Sache bekommen“, freut sich Gros auf die Teilnahme möglichst vieler seiner früheren Schüler. Und wenn die Resonanz entsprechend groß ist, sollen diese Treffen künftig in jedem Sommer stattfinden. „Der Termin Ende Juli ist einfach super geeignet für die Ehemaligentreffen der Schulen. Was den Ravensburgern ihr Rutenfest ist und den Biberachern ihre ,Schützen’, das ist den Waldseer dann eben ihr Altstadt- und Seenachtfest.“