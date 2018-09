Gutes für Babys und Ausflüge

Die Volkshochschule Bad Waldsee bietet in den kommenden Tage und Wochen wieder Kurse zahlreiche Kurse an.

Noch freie Plätze gibt es in den bereits am Montag startenden Baby-Kursen. Ein zehntägiger Präventionskurs für Babys von drei bis acht Monaten startet am Montag (zehn Mal), 17. September, von 9 bis 10.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 90 Euro. Lieder, Fingerspiele und Kniereiter sind fester Bestandteil jeder Kursstunde. Der Massagekurs für Babys von sechs Wochen bis sechs Monaten beginnt ebenfalls am Montag, von 10.45 bis 11.45 Uhr und findet zwölfmal statt. Die Teilnahme kostet 60 Euro.

Fitnesskurse für jung und alt

Ein Fortsetzungskurs im Kraulschwimmen startet am Dienstag, 18. September, von 17.30 bis 18.15 Uhr. Die Teilnahme kostet 52 Euro. Eine zwölftägige Zumba-Fitness für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren beginnt am Mittwoch, 19. September, von 18 bis 19 Uhr. Die Teilnahme kostet 57 Euro. Für Erwachsene gibt es diese von 19 bis 20 Uhr für 63 Euro. Ein Schulter-, Rücken- und Beintraining ist ab Samstag, 22. September, an drei Tagen von 10 bis 11 Uhr und kostet 20 Euro. Ein Naturcoaching mit Achtsamkeitsübungen und eine Meditation findet am gleichen Tag von 14.30 bis 17 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 26 Euro.

Was Lebensmittel-Siegel bedeuten und welchem man trauen kann, lernen Interessierte an zwölf Tagen ab Mittwoch, 19. September, bei einem kostenfreien Kurs von 19 bis 20.30 Uhr. Zwölftägige Italienischkurse (A1 und A2) für Jugendliche und Anfänger beginnen am Donnerstag, 20. September, 16.30 bis 17.30 Uhr, für 49 und 81 Euro.

Eine ganztägige Kunstfahrt nach Überlingen am Freitag, 21. September, dreht sich um das Leben und Werk des Künstlers Salvador Dalí. Anfahrt mit der Bahn ab Aulendorf. Die Teilnahme kostet 29 Euro. Eine weitere Fahrt führt am Freitag, 28. September, von 11.55 bis 18.50 Uhr nach Untermarchtal. Zu sehen gibt es Werke der Künstlerin Theresia K. Moosherr, die die Bedeutung von Frauen in der Bibel hervorhebt. In der Gebühr von 22 Euro sind Bahnfahrt und Führung enthalten. Eine Tagesfahrt zum Unesco-Weltkulturerbe Weißenhof-Siedlung in Stuttgart findet am Samstag, 29. September, von 8 bis 18.50 Uhr statt. Vor und nach der Führung durch Siedlung und Museum (14 bis 15.30 Uhr) bleibt Zeit für einen Stadtbummel. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Der Räuberhauptmann „Schwarz Vere“ steht im Fokus einer Fahrt zum Ostracher Museum mit zweistündiger Führung am Freitag, 5. Oktober, von 8.55 bis 13.44 Uhr. In der Gebühr von 39 Euro sind Bahnfahrt und Führung enthalten. Am Freitag, 28. September, und Samstag, 6. Oktober, wird eine Pilzwanderung für Jugendliche und Erwachsene angeboten. Die Wanderung mit einem geprüften Pilzsachverständigen findet bei jedem Wetter statt. Korb und Messer müssen mitgebracht werden. Die Teilnahme kostet 16 Euro.